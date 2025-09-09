森林辭退紐奴　與班主關係惡化　開季3仗被炒成英超今季第一滴血

英超球會諾定咸森林宣布，辭退領軍21個月的主教練紐奴（Nuno Espirito Santo），這位51歲葡萄牙領隊成為今季英超第一位離任的主帥。

自他早前公開表示跟希臘富豪班主馬連拿基斯（Evangelos Marinakis）的關係惡化，他的帥位過去兩周陷入不明朗，前季成功領森林護級，上季再率隊獲得第7名兼時隔30年重返歐洲賽，功勳教頭終再次不敵辦公室政治，繼在熱刺及伊蒂哈德後，連續第3份工遭辭退。



森林漏夜發80字聲明 宣布辭退紐奴消息

森林辭退紐奴，明顯與成績無關，球隊上季驚喜獲第7名，原定出戰歐協聯，在足總盃冠軍水晶宮因違反班主不可持有多於一間球會條例、被罰降格踢歐協聯之下，森林獲提升參加高一級的歐霸。今季3場聯賽1勝1和1負，暫列第10位。

看看這份森林在英國時間半夜發出的聲明，寫道：「諾定咸森林足球會確認，基於近期情況，紐奴今天已被解除主教練職務。」

「球會感謝紐奴在位期間貢獻，他在City Ground度過一段非常成功的日子，尤其是2024/25球季將永遠在球會歷史中被銘記。作為我們上季成功的關鍵人物，他在我們的旅程當中永遠有個特別的位置。」

「第三者」出現 紐奴曾批評球會今夏轉會

紐奴上個球季的成功，為他今年6月得到一份3年新合約，可是球場以外，他跟班主馬連拿基斯關係轉差，雙方主要分歧料來自轉會策略方面。

二人曾合作無間，關係親密無比，直到「第三者」出現——去年11月伊度（Edu）卸下阿仙奴足球總監一職，今年7月上任為森林全球足球主管，球會的轉會事務全權由他掌管。早前紐奴曾公開批評球會今夏轉會活動，認為他們浪費一個大好機會。

伊度今夏上任為森林全球足球主管。（IG）

早前自爆與班主「不再親密」

伊度得勢，紐奴相對不再獲馬連拿基斯寵信，「我跟班主關係一直很好，上季我們非常親密，每天都在傾談，今季卻不太好。」早前紐奴自爆，「我們的關係轉變了，彼此不再親密。球會內每個人都應該團結一致，但現實並非如此。」

今個夏天森林以1.96億英鎊簽入13個球員，但失去轉投熱刺的主將艾蘭加（Anthony Elanga）。

馬連拿基斯上季尾曾衝入球場草地當眾質問紐奴。（截圖）

馬連拿基斯曾在球場當眾質問紐奴

不過紐奴與馬連拿基斯的決裂，或在伊度加盟前已開始。上季尾森林主場只能與李斯特城踢成2：2，馬連拿基斯衝入球場草地當眾質問紐奴，球會其後解畫稱，事件起因是班主對前鋒艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi）88分鐘受傷後仍繼續踢感到沮喪，並指出當時二人並無衝突，甚至宣稱那是「假新聞」。

森林上季曾在相當長時間位列三甲，惟季尾勇態不再，最後8場聯賽共只得8分，失落歐聯資格，甚至歐霸不保，只獲歐協聯一席。要靠水晶宮被罰，才後補獲戰歐霸。無論如何，不擅長辦公室政治的紐奴，再次遭遇無情雞，森林正物色新帥人選，消息指領軍贏得歐霸今夏仍遭熱刺辭退的普斯迪高古（Ange Postecoglou）為接任人選之一。