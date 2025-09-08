足球｜杜慈倡英格蘭多用「手榴彈」　預告長傳戰術重點回歸

英格蘭領隊杜慈（Thomas Tuchel）表示，英格蘭在出戰明年的世界盃決賽周時，需要增加「手榴彈」式長距離界外球與長傳的運用，以提升進攻變化。



「我告訴你們——長距離界外球已經回歸了。」杜慈形容，現代的足球比賽，要求球隊必須在不同情況下都能找到突破口，甚至是守門員的大腳長傳都可能成為關鍵手段，「到了世界盃，這些細節都會變得重要，所以我們會去討論長距離界外球、長傳，而不只是短傳配合。」

英格蘭領隊杜慈。（資料圖片／Getty Images）

數據顯示，杜慈帶領的英格蘭在外圍賽中長傳比例只佔傳球總數的4%，相比修夫基時期在2024年歐洲國家盃的8.8%明顯較低。不過英格蘭的4場外圍賽勝仗之中，其中2場的對手只是安道爾，強度有限，杜慈因此希望球隊能在更高水平的對手面前，找到更多直接的進攻方式。

英格蘭日前擊敗安道爾。（資料圖片／Getty Images）

他同時提醒，國際賽集訓時間有限，「我們不可能在僅僅4天訓練中塞滿所有東西，但這些細節一定會重要。」杜慈表明會與助教團隊繼續研究戰術模式，並強調傳中球與長傳打法將再次成為重點選項。