港超聯︱傑志簽前皇馬中場伊拿拉文迪　西甲累積上陣超過270場

港超聯球會傑志周三（10日）宣布，簽入前皇家馬德里中場伊拿拉文迪（Asier Illarramendi）。



傑志今日晚上公布羅致伊拿拉文迪，這位現年35歲的前西班牙國家隊中場在皇家蘇斯達出道，及後於2013年轉投皇家馬德里，同期加盟的還有伊斯高（Isco），丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）及加里夫巴利（Gareth Bale），也曾與C朗拿度做隊友。

伊拿拉文迪2013年轉投皇家馬德里，同期加盟的還有伊斯高（Isco），丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）及加里夫巴利（Gareth Bale）。（Getty Images）

伊拿拉文迪。（Getty Images）

伊拿拉文迪僅效力銀河鑑隊兩季，出戰過歐聯和歐霸盃，是2014歐聯冠軍成員．他2015年返回母會，前後為皇家蘇斯達上陣超過250場，在西甲也累積上陣279次；直至2023年才轉投美職聯，但在去季後已約滿離隊，今次以自由身加盟「藍鳥」。

伊拿拉文迪長時間效力皇家蘇斯達。（Getty Images）

傑志2018年亦曾簽入前世界盃金球獎得主科蘭，球隊去季無緣錦標，今屆由前白禮頓球員卡迪朗領軍，希望重奪本地賽冠軍，球隊在港超聯首輪以1：0擊敗東方，下場會於下周日（14日）作客東區。

伊拿拉文迪在傑志會穿上5號球衣，主帥卡迪朗表示：「我相信伊拿拉文迪的加盟，對球會和球隊而言都是好事，我很期待見到他披上傑志球衣上陣。他擅長的中場位置正是我們踢法上非常重要的位置，所以我相信他能幫助到球隊。」