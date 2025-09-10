港超聯︱傑志簽前皇馬中場伊拿拉文迪 西甲累積上陣超過270場
撰文：袁志浩
出版：更新：
港超聯球會傑志周三（10日）宣布，簽入前皇家馬德里中場伊拿拉文迪（Asier Illarramendi）。
傑志今日晚上公布羅致伊拿拉文迪，這位現年35歲的前西班牙國家隊中場在皇家蘇斯達出道，及後於2013年轉投皇家馬德里，同期加盟的還有伊斯高（Isco），丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）及加里夫巴利（Gareth Bale），也曾與C朗拿度做隊友。
伊拿拉文迪僅效力銀河鑑隊兩季，出戰過歐聯和歐霸盃，是2014歐聯冠軍成員．他2015年返回母會，前後為皇家蘇斯達上陣超過250場，在西甲也累積上陣279次；直至2023年才轉投美職聯，但在去季後已約滿離隊，今次以自由身加盟「藍鳥」。
傑志2018年亦曾簽入前世界盃金球獎得主科蘭，球隊去季無緣錦標，今屆由前白禮頓球員卡迪朗領軍，希望重奪本地賽冠軍，球隊在港超聯首輪以1：0擊敗東方，下場會於下周日（14日）作客東區。
伊拿拉文迪在傑志會穿上5號球衣，主帥卡迪朗表示：「我相信伊拿拉文迪的加盟，對球會和球隊而言都是好事，我很期待見到他披上傑志球衣上陣。他擅長的中場位置正是我們踢法上非常重要的位置，所以我相信他能幫助到球隊。」
港超︱陳肇鈞半場炮製兩入球 韋利安補時追平 最佳球員獎成焦點鄭展龍取久違港超聯入球 青訓出身縱非主力仍留傑志 終再成主角港超聯︱東方新季「面對現實」 主帥盧比度：如打入前五會開心港超聯︱朱志光離傑志投東區 審慎選兵：無條件養10多個外援亞冠二抽籤｜大埔挑戰北京國安FC麥克阿瑟 東方硬撼大阪飛腳港超聯2025/26︱賽程+賽制+主場+盃賽 8.29開鑼︱附重要比賽日子