鄭展龍取久違港超聯入球　青訓出身縱非主力仍留傑志　終再成主角

新季港超聯周五（29日）揭幕，東方鬥傑志一役錄得近三季最多的2706名觀眾入場。

效力傑志的本地中場鄭展龍，2018年亞冠入球奠勝為人所熟悉，但近年上陣時間有限，他今正選上陣再憑頭槌奠勝。在不少傑志青訓已離隊另覓出路下，他的等待終換來一次再當上主角的滋味。



東方在射手巴科爾離隊下，今場暫由洛迪古斯領銜鋒線，新援具滋龍與基華尼頓均擔正，17歲的高銘浩亦獲正選機會。

傑志的名單則令人意外，進攻中場神田夢實、前鋒祖連奴與利安度先坐後備，在41歲的王振鵬把關下，新兵利亞拿、肯迪與阿祖安、入籍兵慈英與比堤都踢正選，配合陳俊樂、鄭展龍與林樂勤等華將。

比賽前5分鐘球場突然刮起一陣狂風大雨。（袁志浩攝）

比賽前5分鐘球場突然刮起一陣狂風大雨，幸雨勢在球員入場前已暫停，開賽3分鐘，王振鵬生波大腳踢前，皮球彈地後笠過東方守衛，阿祖安衝前控定再抽射，卻被回防的梁振邦封走。11分鐘，明加索夫左路急勁地波傳中，阿祖安第一時間撞射，又遭葉鴻輝撲出底線。

鄭展龍接應慈英傳中跳頂頭槌破網。（袁志浩攝）

東方主要靠具滋龍長傳從防線建立攻勢，但上半場未見太多威脅，倒靠對手犯錯獲得兩次機會，但無法把握，28分鐘基華尼頓左路扣入大位起腳但角度太正。直至35分鐘，鄭展龍接應慈英傳中跳頂頭槌破網；完半場前葉鴻輝再連環救出肯迪遠射與明加索夫的插水式飛頂，傑志半場領先1：0。

鄭展龍相隔三年再取港超聯入球。（袁志浩攝）

換邊後東方梁振邦禁區頂左腳拗腰窩利射中楣角，另邊廂後備登場的祖連奴冷箭回敬，但葉鴻輝單手把皮球托高。兩隊接連換入多名年青球員，但東方中鋒洛迪古斯卻踢足全場，90分鐘馬高斯20多碼罰球直射，王振鵬反應快單手撲出，洛迪古斯補中又省中人，最終傑志小勝1：0，在新季旗開得勝。

鄭展龍在新主教練卡迪朗手中接過最佳球員獎項。（袁志浩攝）

入球奠勝的鄭展龍，賽後在新主教練卡迪朗手中接過最佳球員獎項，他笑得合不攏嘴，皆因這個入球是他這三年以來，在港超聯賽的第一個入球。

對上一次發生在2022年9月，傑志大勝深水埗10：0的首輪聯賽，當時他僅後備上陣15分鐘；而這天，鄭展龍正選擔當中場位置，59分鐘被換走。「獎項無所謂，最重要是（聯賽）第一場贏波。入波好開心，很長時間沒有入球了，頭槌入波也是意料之外。」

鄭展龍正選上陣。（袁志浩攝）

鄭展龍最為香港球迷熟悉，自然是2018年為傑志在亞冠分組賽鬥日職柏雷素爾時射入世界波奠勝，取得球歷上首場亞冠勝仗。轉眼間已是7年，同年代不少屬傑志足球學院（前稱香港巴塞足球學校）出身的球員如顏卓彬、播磨浩謙、何振庭都相繼離隊，即使是往後的「藍鳥」青訓，如轉投冠忠南區的趙聡悟、今天為東方披甲的張廣然，都已另尋出路。

鄭展龍多年來始終沒有離開傑志。（袁志浩攝）

鄭展龍近年在傑志上陣時間有限，說不上是主力，更主要是參與菁英盃，但他依然選擇留在「藍鳥」，今天終等待到一次再成為主角的機會。「我沒想太多，可能去其他球隊機會會更多，但我在這裏長大，在這裏練波、比賽。我會視乎教練需要，繼續裝備自己；也會改善（體能）去踢足90分鐘，今天的入球能增強自信，是個好開始。」

傑志新主教練卡迪朗。（袁志浩攝）

卡迪朗就表明，鄭展龍今季會扮演重要角色，「中場總是重要的，他們要控制比賽節奏。他在本地球員中也很重要，他能幫助球隊，我為他而高興。」他希望更多本地小將可以挺身而出，「信任小將對球會而言很重要，但大家必須準備好自己。」