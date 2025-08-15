亞冠二抽籤｜大埔挑戰北京國安FC麥克阿瑟　東方硬撼大阪飛腳

亞冠盃二2025/26球季賽事周五抽籤，兩支香港代表大埔及東方被抽入E組及F組。

港超冠軍大埔，亞冠二遇上北京國京、FC麥克阿瑟及河內公安。（資料圖片）

大埔以應屆港超聯冠軍身份代表香港出戰，經抽籤後被編入E組，對手有中超豪門北京國安，以及澳洲悉尼的球會FC麥克阿瑟，另外同組對手還有越南河內公安。

E組
北京國安（中國）、FC麥克阿瑟（澳洲）、大埔（香港）、河內公安（越南）

去屆足總盃冠軍東方，下屆亞冠二將惡鬥大阪飛腳、南定及拉查武里。（資料圖片）

至於去季香港足總盃代表東方，則被抽入F組，同組最強對手為日本大阪飛腳，另外去年曾與本地另一球會理文同組的越南南定亦在此組，此外還有泰國球會拉查布里。

F組
大阪飛腳（日本）、南定（越南）、拉查布里（泰國）、東方（香港）

至於東亞賽區其餘兩組抽籤形勢如下：

G組：曼谷聯（泰國）、雪蘭峨（馬來西亞）、獅城水手（新加坡）、萬隆（印尼）

Ｈ組：浦項制鐵（韓國）、巴吞聯（泰國）、卡雅（菲律賓）、淡賓尼流浪（新加坡）

