港超聯︱朱志光離傑志投東區　審慎選兵：無條件養10多個外援

前傑志冠軍主帥朱志光加盟港超升班馬東區足球隊，擔任總監一職。對於19年傑志生涯，朱志光認為是時候離開，尋找新挑戰。



為傑志贏過16項錦標的朱志光早前離開效力19年的「藍鳥」，這位三屆「最佳教練」今亮相港超升班馬東區的發布會，成為這支區隊的總監。他稱「落船不說船上事」，拒絕評論前東家，但坦言與對方保持良好關係，是愉快地離開，「多謝前球會多年來打造出一個朱志光，是時候嘗試其他事，擴闊視野。」

朱志光獲委任為東區足球隊總監。（袁志浩攝）

東區在新季港超聯主場首戰，即會遇上傑志，朱志光無懼倒戈，「只是比賽一場，傑志已不同了，但隊中青訓球員都來自我手。」他透露東區會在西沙GO PARK球場練習，「感覺是暫時香港最合標準、設施最好的訓練場。」記者問是否比傑志好，他回應：「又不能這樣說，傑志（石門中心）行去地鐵站很方便。」

朱志光負責新球隊選兵工作，當中尤以外援最為重要，「我們無條件養10多個外援坐在這裏等，會翻睇比賽片段，打電話到巴西問人，很審慎。」

東區以小西灣運動場作主場。（袁志浩攝）

他透露東區班費超過500萬，但球季目標要待球季開始後，評估各隊實力再去制定，「如我說要捧盃，你都可能會笑我。有（球會）主席說要『偷雞』奪冠，但球會無條件去這樣說，不可能的事不要說。」疑似回應日前另一區隊北區，聲稱要打入聯賽前五，並爭取拿下一項盃賽冠軍。

東區以升班馬身份戰港超。（袁志浩攝）

39歲的艾里奧選擇繼續職業生涯。（袁志浩攝）

同樣由傑志來投的，還有39歲入籍兵艾里奧，他本可留在「藍鳥」轉型為教練，但因渴望多踢一季而轉會，「去季我因領紅（聯賽尾二一輪對大埔累積兩黃被逐，缺席煞科戰），無法好好完成球季，我想踢一個完整的球季，再去想之後的事。」

他明白傑志想注入新血、建立一支年輕的隊伍，「這很正常，我在球會11年，任何時間都付出最好的一面，跟所有人依然是朋友。」

艾里奧跟他口中的「父親」朱志光在東區「團聚」，希望可以有所作為，「我們有不錯的本地與外籍球員，不希望只為護級而努力，也想在主場拿取分數，不要太輕易輸掉球賽。」

吳偉超首度擔任職業球會主教練。（袁志浩攝）

這位後衛新季會兼任助教，協助首次「坐正」的主教練吳偉超，這位43歲新帥是首位參與中國大陸各級職業足球聯賽（包括中超、中甲等）的香港球員，踢過上海申花與杭州綠城，揚言會向本地球員分享在內地時，遇上艱難環境的各種經歷，幫助對方成長。

「我的執教風格是有鬥志、有拼勁，這不止是我的精神，也是所有香港人的精神。甲組與港超是不同層次，但我當初也是這樣出身的，我都可以做到（成為職業球員），他們也可通過努力、提升自己，在港超立足。」

張憙延從理文外借。（袁志浩攝）

另外，從理文外借的張憙延今年5月疑涉蘭桂坊毆鬥，被理文內部停賽，他表示外借是跟球會有共識，希望重新證明自己，「這是一個好機會，讓我有更多出場時間，希望藉此踢回自己應有表現，不要令支持我的人失望。」他表示會向前看，繼續慢慢改善生活習慣、控制飲食，「目標是每場都踢正選，若能成事，有機會重返港隊。」

東區今季還簽入前傑志門將保羅、前東方中場顧斌、前港會球員里奧、麥美倫、中華台北球員簡柏庭，本地兵于楊、李溢晉與三名巴西籍球員等。