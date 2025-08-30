港超︱陳肇鈞半場炮製兩入球　韋利安補時追平　最佳球員獎成焦點

上季港超聯賽鬥到最後一輪的大埔與理文新季首戰即對壘，最終2：2踢成平手。前香港足球先生陳肇鈞新季仍然狀態火熱，半場入替間接及直接炮製兩個入球，但賽後最佳球員獎項卻落在73分鐘入替、為理文尾段追平的韋利安身上，因此引起熱議。



大埔收起有傷在身的陳肇鈞，另一港腳顏卓彬亦只列後備；球隊6名正選外援清一色來自巴西，還有巴西裔的費蘭度。至於理文派出「最強鋒線」——艾華頓與巴科爾，配合黃威、新兵哥達與米基爾。在立花稜也跨季停賽下，起用李毅凱、余煒廉、杜度與杜素諾夫的「四中堅」防線。

開賽10分鐘，李毅凱左路疊瓦助攻傳中，黃威搶點改變方向，謝家榮反應快單手力阻皮球入網。18分鐘，伊高沙托尼左邊斬至遠柱，馬卡雷拿力壓李毅凱頭槌頂高。理文上半場不斷長傳至空位讓巴科爾快放，加上前線逼搶令大埔甚少從防線慢慢組織攻勢，更多是大腳解圍。

杜度先開紀錄。（袁志浩攝）

戰至30分鐘，理文開出左路角球，謝家榮手槌打出，艾華頓頭槌頂回禁區，杜度加一頭但中柱，門前的杜素諾夫加一腳被護空門，混戰中杜度再補射得手。大埔射手盧卡斯僅上陣42分鐘便傷出，由澳洲中鋒添姆高夫斯基入替，理文半場領先1：0。

陳肇鈞搏得十二碼。（袁志浩攝）

陳舉鈞力壓李毅凱頂入。（袁志浩攝）

大埔半場換入陳肇鈞，這位前香港足球先生49分鐘便搏得十二碼，由添姆高夫斯基射入。添姆高夫斯基之後一度「虎尾腳」射入世界波，但被判越位在先。直至79分鐘，費蘭度斬中落點精準，陳肇鈞力壓李毅凱領入，助大埔反超前2：1。理文補時階段壓前接連獲得角球機會，終靠韋利安於補時第11分鐘頂入追平，兩隊踢成2：2。

韋利安在補時第11場分鐘建功。（袁志浩攝）

陳肇鈞疑不滿失落最佳球員獎項。（袁志浩攝）

賽後現場公布最佳球員獎項落在73分鐘才上陣的韋利安身上，陳肇鈞明顯非常不悅，主帥李志堅一度着他冷靜，此子隨即走入更衣室。

李志堅被問起時回應，認為陳肇鈞經常勞氣，因每個人都會希望獲獎，「我上季本也以為會奪最佳教練，拿不到也沒什麼，他（陳肇鈞）不應勞氣，因為這是主觀的事。他表現很好，但是否應奪獎，就交由別人判斷。」

李志堅補充，讓陳肇鈞後備入替是戰術之一，因對方已有一段時間沒正式比賽，想他成為「X factor」，「我很欣賞球員的態度，大家很搏命，維持這樣的話，今季可以一步一步走下去。」

理文主教練朱兆基。（袁志浩攝）

+ 12

至於理文主教練朱兆基則把和局歸功球員沒有放棄，也點名入球的韋利安，「比起以往，大家會更無私地去做一些事，以球隊作大前提。有誰不想上陣，但韋利安不怕蝕底，願意做後備，我們亦有信心他上陣可改變戰局。」對於艾華頓與巴科爾的「最強鋒線」暫無進帳，他認為兩人磨合需時，且是對方重點看管對象，望其他球員「執生」。