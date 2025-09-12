英超｜奧拿拿落實離開曼聯外借特拉布宗　土耳其球迷機場熱烈歡迎

曼聯門將奧拿拿（André Onana）正式落實外借，今季將轉戰土耳其球會特拉布宗（Trabzonspor），當地反應相當熱烈，大批支持者聚集在機場迎接這個人氣新援。



現年29歲的奧拿拿於2023年由國際米蘭加盟紅魔，首季雖隨隊捧走英足盃，但屢有低級犯錯令他多次成為焦點。踏入新球季，他因腿筋受傷缺席季前備戰，復出首戰又在聯賽盃爆冷不敵乙組球隊甘士比時失誤，曼聯在簽入比利時門將辛尼拉文斯（Senne Lammens）後，最終將奧拿拿外借。

奧拿拿落實外借土耳其球會特拉布宗。（Getty Images）

曼聯在官方聲明中確認交易：「奧拿拿將外借特拉布宗至2025/26球季結束，轉會已於土耳其轉會窗截止前完成，球會祝願他一切順利。」

奧拿拿於周四（11日）抵達土耳其，機場聚集大批球迷，場面熱鬧，他接受訪問時難掩興奮：「我很高興，這是一段新的冒險。我感受到大家的愛，這對我意義重大。我希望盡快投入比賽，並在球場上回報他們的支持。」

特拉布宗是土超傳統勁旅之一，今季矢志重返歐洲賽舞台，聯賽開季以來4戰保持不敗，以3勝1和排在第2位。