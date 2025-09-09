雙紅會謝拉特、里奧費迪南邀請賽｜優先＋公售攻略｜連結＋座位表

雙紅會：謝拉特、里奧費迪南邀請賽 2025｜優先＋HKTicketing公售攻略｜購票連結、座位表｜傳奇球星雲集的雙紅會 (RED on RED: Gerrard 11 vs Rio 11)，由伊斯坦堡奇蹟功勳對決08歐聯冠軍之師，鎖定於10月18日下午5時在啟德主場館上演！究竟如何入會優先購票？以及公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



9月9日中午更新連結

傳奇球星雲集的雙紅會 (RED on RED: Gerrard 11 vs Rio 11)，由伊斯坦堡奇蹟功勳對決08歐聯冠軍之師，鎖定於10月18日（星期六）下午5時在啟德主場館上演。9月9日中午12時開始，多個指定平台將同步開放優先訂票，大家可搶購心水門票。

官方指有近2萬張499及399門票公開發售，務求讓更多球迷輕鬆入場，齊聚啟德，致敬所有熱愛英超的粉絲，再次感受彼此心中最美好的足球年代。

雙紅會．RED on RED: Gerrard 11 vs Rio 11邀請賽｜9.9 門票優先開售

開賣時間：2025年9月9日中午12時

開賣連結：Klook、Trip.com、uutix

雙紅會．RED on RED: Gerrard 11 vs Rio 11邀請賽｜9.17 HKTicketing門票公開發售

開賣時間：2025年9月17日中午12時

開賣連結：HKTicketing連結

A類 （包括紅魔、紅軍球迷區）＄999

B 類 （包括紅魔、紅軍球迷區）＄899

C 類 ＄499元

D類 ＄399元

雙紅會．RED on RED: Gerrard 11 vs Rio 11邀請賽 座位表

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

雙紅會謝拉特、里奧費迪南邀請賽 2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「雙紅會謝拉特、里奧費迪南邀請賽 」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。