前意甲門將保蘭加（Lamberto Boranga）今年10月將踏入83歲高齡，屆時他將重披戰衣，代表少年時期的母會業餘球隊USD Trevana 2020，為自己相隔40年後的「復出」再續傳奇。



保蘭加在1966至1985年間，效力過意甲、意乙及意丙球隊，職業生涯曾為帕爾馬及雷吉納（Reggiana）等把關，累積112場意甲及157場意乙上陣紀錄。如今年過八旬，他強調復出不是「做騷」，而是要展示「生理年齡與表面年齡的差距」：「直到70歲我依然感覺自己像頭獅子，有時甚至覺得自己只有50歲。」不過他亦謙虛表示，屆時未必能踢足全場。

保蘭加在1975/76球季出戰意甲時留影。（資料圖片/Getty Images）

退役後，保蘭加並未有遠離運動，反而持續參加壯年組田徑賽事，更曾奪得跳遠世界冠軍及跳高歐洲冠軍。他亦是一個心臟科醫生，出版過有關對抗衰老的書籍，他透露保持活力的秘訣是「食得少但要食得好」，避免煙酒、少肉、多植物蛋白，再配合規律運動，甚至笑言性生活亦屬於日常鍛煉的一部分。

保蘭加於2013年出席一場紀念賽。（資料圖片/Getty Images）

在宣布復出前，保蘭加已重新展開訓練，並由曾指導過漢丹洛域（Samir Handanovic）的守門員教練波riano Bonaiuti協助操練。他強調不會走入更衣室「指手劃腳」，只是單純希望享受比賽，並為長者健康作出正面示範。