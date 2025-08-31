美網︱大男人當眾搶走球員贈小孩帽子犯眾憎　遭網民起底下場慘了

今屆美國網球公開賽（美網／US Open）近日出現一宗瘋傳全球的場邊事故，波蘭球手馬卓錫（Kamil Majchrzak）在男子單打次圈打足5盤擊敗9號種子卡卓洛夫（Karen Khachanov）後，在場邊與支持者互動，他在忙碌之間把頭上Cap帽脫下來送給一個小球迷，之後繼續為包圍他的球迷簽名。

馬卓錫沒有發現帽子到小球迷手上前遭一名高大男子「截劫」，小男孩的禮物被搶，一度望向那男子，然後望向望於應付球迷的馬卓錫，表情十分無助，而男人奪去帽子後臉不紅氣不喘隨即塞向身旁女同伴的手袋中。



男子竟無恥搶去馬卓錫送給小球迷的帽子。（截圖）

「大蝦細」搶帽影片瘋傳 馬卓錫IG尋找小球迷

那男子行為實在太可惡，影片在網上瘋傳，眾人怒斥那男子行為自私、嘔心，形容他「是個混蛋」，甚至要求美網禁止讓他再次入場。影片之後終讓馬卓錫本人看到，並在IG限時動態求助，希望能找出那位小球迷。

馬卓錫稱：「比賽後，我無留意到我頂Cap帽未送到小男孩手上」，他感謝贊助商的支持，並表示：「我有足夠的帽子應付這種需要。你們能否幫我找賽後那個小男孩出來？如果這是你（或你的父母看到），請DM（傳訊息給）我。」

馬卓錫與小球迷Brock會面。（IG）

馬卓錫與小球迷見面合照送禮物

一日之後，馬卓錫已經與那名叫做Brock的小球迷會面，並送上親筆簽名的帽子。從影片中看來，Brock還獲贈一大袋用美網袋子裝上的禮物。Brock立即戴上帽子，開心地跟馬卓錫合照。

馬卓錫上載影片及二人合照，寫上：「大家好，跟Brock在一起，祝你有美好的一天」，令人生氣的一幕有個美好結局。可惜好人暫時未有好報，馬卓錫在第3圈賽事首盤5：3領先瑞士球手利亞迪（Leandro Riedi）時，因傷退賽，無緣晉級下一圈。

搶帽賊遭「起底」 被指是波蘭企業CEO

至於那個搶小孩帽子而犯眾憎的男人，隨即遭網民「起底」，指他是波蘭鋪路公司Drogbruk老闆兼行政總裁Piotr Szczerek。事發後相信針對他的劣評排山倒海，Piotr Szczerek關閉了社交媒體的留言功能。就連他的波蘭同胞亦對他劣行看不過眼，在當地求職網站怒轟Piotr Szczerek是垃圾、賊子、可恥的混蛋等。

有人稱：「只有笨蛋和混蛋才會在孩子手中搶去帽子」，有人諷刺他「金錢買不到級數」，亦有人威脅說：「若一間公司的會長會如此不擇手段地偷去一個小孩的帽子，如果我是顧客的話，便不會再使用這間公司的服務」，並隨即有人和議，「我會怕他也偷去我的東西。」