德甲｜坦赫格領軍正式比賽3場即被炒　利華古遜手起刀落止蝕

德甲勁旅利華古遜今年夏天才與曼聯前主帥坦赫格（Erik ten Hag）簽下兩年合約，接替離隊投皇馬的沙比阿朗素成為新主教練，不過球季開始後，坦赫格僅帶領球隊出戰2場德甲及1場德國盃賽事，錄得1勝1和負戰績，球會就按捺不住，在歐洲時間周一（1日）早上宣布將他辭退。



有德國傳媒日前已表示，球隊在上仗對雲達不來梅尾段尷尬崩盤被逼和3：3後，已沒有任何一位利華古遜高層願意繼續支持這位荷蘭教頭。

坦赫格開季兩周便被利華古遜辭退。（Getty Images）

坦赫格在賽後發表的言論，被認為明顯將責任歸咎於球會管理層處理球員人事問題的方式，此舉被指是導致管理層不再願意和他合作的導火線之一。坦赫格在賽後表示：「我們首先需要有足夠的球員。球隊經歷了重大動盪，領導層和球隊階級發生了很大變化。現在需要新球員站出來，但我們今天做得不好。」

利華古遜在開季僅兩周便辭退教頭坦赫格。（Getty Images）

不過，在新球季由坦赫格親自任命為利華古遜隊長的安特列治（Robert Andrich）賽後表示，感覺球隊缺乏凝聚力，並直接反駁了教練的說法。安特列治表示：「這與動盪或球員變動無關，而是與場上的球隊有關。我們有太多人專注於其他事情，有太多人只關心自己。每個人都只為自己踢球，每個人在場上都是各自奔跑。」

利華古遜隊長安特列治（右），亦對坦赫格領軍態度有微言。（Getty Images）

坦赫格在德甲新球季落筆打三更，首兩周分別不敵賀芬咸及賽和雲達不來梅，僅在德國盃首圈作客擊敗第四級別球隊SG Sonnenhof Großaspach。

無獨有偶，坦赫格是期第三名失業的曼聯前領隊，較早前蘇斯克查及摩連奴亦同樣被球會辭退。