黃澤林見證觀眾由少變多　感激球迷打氣助捱過高溫：大家記得帶遮

香港球手黃澤林主場出戰台維斯盃，獲超過2000名球迷支持，從小在我城成長的他，見證維園網球場觀眾由少變多，「由細到大，我希望利用自己努力去感染香港人去支持我們，這是我的夢想。」他感激球迷在炎熱天氣下落力打氣，令他捱過高溫，除了提醒球迷帶遮，也希望大眾明日繼續入場。

黃澤林代表香港參戰台維斯盃，在首場男單旗開得勝，助港隊領先烏茲別克1：0。他賽後受訪時滿意表現，認為發揮不錯，也不介意自己第一個出場，「我很喜歡這安排，因為能夠令港隊有個好開始，這在我們計劃之內。」

黃澤林主場出戰台維斯盃。（夏家朗攝）

過去在歐美參加巡迴賽、錦標賽或大滿貫，黃澤林都被視為衝擊對手的一位，但回到主場參與台維斯盃，他則需背負主場球迷的期望。但這位網球新星坦言，自己沒有想太多，「我在這裏長大的，所以我很喜歡這種氣氛，我只想好好享受在主場比賽。」

現場球迷舉起卯有「搏盡無悔」的毛巾。（夏家朗攝）

黃澤林從小在香港與維園參與網球比賽，見證觀眾人數的變化，今日目測有超過2000名球迷入場，他認為是完成了自己小時候的夢想。「由細到大，我打波是希望利用自己努力去感染香港人去支持我們，所以今天很開心，我會盡力打好每一場。」

今早黃澤林的賽事，維園網球場近八成滿。（夏家朗攝）

超過30度的高溫與熾熱陽光，相信是今日兩位球手在場上的最大挑戰。黃澤林認為自己比對手更快適應天氣，而現場觀眾也應記一功。「今天真的很熱，多謝大家仍一直嗌，這幫了我不少！」他又感激觀眾賽前用紙牌砌出「GO HK」字樣的心意，希望明天能夠有更多球迷入場，「希望明天不會這麼熱吧，大家也要記得帶遮，繼續支持我與隊友們。」

黃澤林在暴曬及高溫下作賽。（夏家朗攝）
黃澤林明天會先夥拍黃俊鏗出戰男雙，對鳥茲別克的蘇丹諾夫／福明組合，之後便緊接再出戰另一場單打，他表示自己早有連續打兩場的經驗，在美網激戰五盤也增加了對體能的自信，雙打也有隊友幫忙，認為體力足夠應付賽事。

黃澤林賽後感激球迷支持。（夏家朗攝）

台維斯盃次日賽程：
2025年9月14日（一場雙打、兩場單打）

上午11時正開始
黃澤林／黃俊鏗 對 蘇丹諾夫／福明
黃澤林 對 蘇丹諾夫
王子夫 對 福明

