桌球｜吳安儀英格蘭公開賽一棒137度破紀錄 傅家俊速勝過關
撰文：趙子晉
出版：更新：
在英國艾塞克斯郡（Essex）舉行的英格蘭桌球公開賽，4名香港球手分途出擊，力爭正賽圈席位。即使港隊女將吳安儀以2：4不敵夏菲特（Liam Highfield），這名「四眼Cue后」一棒轟出137度，刷新世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）女子球手的最高紀錄。
英格蘭桌球公開賽在艾塞克斯郡開鑼，4名港將傅家俊、吳安儀、張家瑋及王雨晨透過資格賽出戰，力爭正賽圈席位。「四眼Cue后」吳安儀與英格蘭的夏菲特碰頭，吳安儀首局落後，第二局她圍繞黑波清除附近紅波，然後以啡波巧妙地「開Pack」，吳安儀繼續「起Break」，其後分別以黃波及粉紅波調整白波位置，並逐一把檯上顏色波打中袋裏，結果打出一棒137度清檯。
吳安儀這一棒除了追成平手，同時刷新Allison Fisher在1992年創下的紀錄，打破塵封33年在WST賽事女球手的單一棒最高紀錄。吳安儀其後未能乘勢反勝，以2：4落敗，無緣晉級。
另一港將傅家俊贏得輕鬆，資格賽首圈對中國球手高陽，繼續4局「起Break」，最後兩局同樣破百，結果以4：0輕取對手晉級。Marco不消一小時贏波，他平均出棒時間為15.3秒，是今季的最快紀錄。
王雨晨資格賽首圈順利過關，將與占美羅拔臣（Jimmy Robertson）爭晉級；張家瑋則以3：4不敵「白旋風」韋德（Jimmy White）。
