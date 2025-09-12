網球．台維斯盃｜黃澤林披甲兼顧單打雙打　與港隊隊友互笠高帽

香港隊今周末將在維多利亞公園網球場出戰台維斯盃世界II組，與5號種子烏茲別克碰頭，今日（12日）進行抽籤儀式，並公布兩軍出戰陣容。早前在美網歷史性殺入第三圈的黃澤林（Coleman Wong），當然有份披甲，今周末分別出戰單打及雙打項目，Coleman與隊友們出席抽籤儀式，隊友之間更互笠高帽。



台維斯盃今周末上演，港隊與烏茲別克成員齊齊出席抽籤儀式。（夏家朗攝）

網球｜黃澤林周末戰台維斯盃 港隊鬥烏茲別克 Now TV現場直播

香港今周末在維園網球場出戰，在台維斯盃世界II組主場鬥5號種子烏茲別克，力爭躋身世界I組，兩軍在周五的抽籤儀式上公布出場名單，黃澤林當然榜上有名，與19歲的王子夫負責單打，Coleman在雙打夥拍師兄黃俊鏗（Kevin），恰巧三人姓氏也是「Wong」。

台維斯盃首日將舉行兩場單打，由黃澤林打頭陣對福明（Sergey Fomin），王子夫則與蘇丹諾夫（Khumoyun Sultanov）碰頭，而黃澤林第二日與黃俊鏗出戰雙打鬥福明／蘇丹諾夫，兩日賽事同在早上11時開始。

王子夫﹑黃澤林﹑黃俊鏗（由左至右）將披甲代表港隊出戰。（夏家朗攝）

黃澤林再度在維園出戰，當然期待今次台維斯盃，希望可以贏波幫助球隊，「可以與隊友一同出戰，當然會盡力打，希望幫到球隊，也幫到他（王子夫），畢竟他是首次打台維斯盃，無論如何也會緊張，所以我想打好第一場，減輕他的壓力。」從美網賽場回歸維園，Coleman直言還是喜歡在香港打比賽，而且再為球隊注下強心針，「我們今次隊伍的實力不錯，絕對有能力爭勝，我們會努力。」

台維斯盃｜港隊隊長樂見香港掀網球熱 黃澤林大滿貫經驗有幫助

黃澤林與黃俊鏗將合作出戰雙打。（夏家朗攝）

台維斯盃是隊制賽事，一年只得兩次機會與隊友合作，黃澤林表示全隊上下都十分興奮，感覺與平時打巡迴賽有所不同。Coleman首戰將面對世界排名452位的福明，他表示在球隊會議中再分析對手打法。

香港隊三名球手見傳媒時神情輕鬆，更互笠高帽，Coleman笑指師兄黃俊鏗狀態不錯，Kevin亦不甘示弱：「Coleman愈來愈強，他帶領我們拿兩分，因為Coleman自己無法全勝3分，如果可以我們會派他打足5場。」

黃澤林有信心港隊可以擊敗烏茲別克。（夏家朗攝）

今次台維斯盃的門票僅15分鐘一掃而空，勢坐滿維園網球場，黃澤林首戰的對手﹑24歲的福明已有心理準備，他認為即將在香港與Coleman首次碰頭將會是十分有趣。福明表示，台維斯盃是為了國家而戰，所以暫時放下個人的戰績，全力為烏國爭勝。

世界排名第452位的福明是黃澤林的首戰對手。（夏家朗攝）

王子夫（左）首度代表港隊出戰台維斯盃。（夏家朗攝）

台維斯盃世界II組：香港對烏茲別克



9月13日早上11時起 兩場單打

第一場：黃澤林 對 福明

第二場：王子夫 對 蘇丹諾夫

9月14日早上11時起 一場雙打、兩場單打

第一場：黃澤林／黃俊鏗 對 福明／蘇丹諾夫

第二場：黃澤林 對 蘇丹諾夫

第三場：王子夫 對 福明

