羽毛球香港賽｜鄧謝配激戰三局憾負8強止步　感激球迷連日支持

星期五晚上的紅磡香港體育館，看台坐了約9成觀眾，大多是香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪的球迷，可惜帶一點遺憾進入周末。「鄧謝配」在領先一局下遭逆轉，無緣4強，縱然落敗，鄧、謝認為今場仍有得着，「逐漸尋回鄧謝的打法」。



混雙組合鄧俊文／謝影雪是周五唯一登場的香港球手，與印尼組合亞南／賈米爾力爭香港公開賽四強席位，雙方曾在今年6月的印尼公開賽碰頭，當時「鄧謝配」以0：2落敗。

鄧謝配今晚在一號場壓軸出場，之前的波波夫對駱建佑激戰72分鐘，加上日本的渡邊雄太／松友美佐紀擊敗丹麥組合，鄧、謝在8時半左右登場，適逢星期五晚上，紅館看台早已坐無虛席，大多是支持港隊的球迷，當鄧謝配登場，一如以往響起強大的歡呼聲。

當鄧謝配登場時，紅館的歡呼聲依然熱烈。（廖雁雄攝）

鄧俊文、謝影雪今仗入局快，曾經落後2：5下連取8分，謝影雪多次在網前得手，休息後延續強勢，連贏6分，鄧謝配以21：13先拔頭籌。這對港隊組合第二局走勢依然凌厲，一度領先9：2，印尼組合未有言棄，技術暫停後鄧謝配連失5分落後，即使全場球迷的積極打氣下，鄧謝配以19：21遭扳回一城。

鄧謝配先取一局。（廖雁雄攝）

決勝局初段，謝影雪網前「食叉燒」得分，球證卻指阿雪球拍過網犯規，全場球迷向球證的判決喝倒彩，鄧、謝難免受影響，幸好隨即調整，分數上繼續緊咬印尼組合，惟一直未能追近、維持3至4分差距，結果再輸一局18：21，無緣4強。

力戰67分鐘，鄧謝配遭逆轉無緣4強。（廖雁雄攝）

鄧謝配激戰67分鐘飲恨，鄧俊文為賽果感可惜，「是有點遺憾，我們頭兩局發揮不錯，入局都快，只是捉不住贏波的機會，被對手一分一分追上。」即使結果未如理想，謝影雪認為今仗仍有得着，「我們今仗中間做得不夠好，逆風時頂不住對方的攻勢，但總括感覺好了很多，慢慢尋回鄧謝的打法，未來還有很多比賽，希望可以再做好一點。」

即使落敗，謝影雪認為今仗仍有得着。（廖雁雄攝）

鄧議配連日在紅館出戰，氣氛一日比一日熱鬧，謝影雪再度向球迷致謝，「壓力當然有，畢竟大家對我們的期望不低，但每次聽到球迷的打氣聲，其實都很感動，給予我們很大的力量，今日好多分都是靠球迷們叫回來，部分球迷每日到場，打完更在場外等我們短暫見個面，拍個照，所以都很感謝他們的支持。」

戰畢香港公開賽，這對港隊組合下周轉赴深圳出戰中國大師賽，鄧俊文坦言暫未想目標，先休息再與教練討論，畢竟不論500、750、1000賽的對手同樣難打，現時只希望以平常心打好每一場，逐步提升狀態。明年香港公開賽有機會由紅館移師啟德體育園，屆時會否依然見到鄧謝配，他們笑言現時言之尚早。