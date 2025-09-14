英超︱般尼90分鐘完封利物浦　前曼聯中場補時「送禮」贈紅軍3分

英超冠軍利物浦作客般尼，果然不容易，就算穿上醒目的新作客戰衣，面對決意死守的般尼仍毫無辦法，90分鐘比數仍是0：0。

般尼眼見1分在望，中場米積伯利（Hannibal Mejbri）補時4分鐘在禁區內犯手球，沙拿操刀破網，紅軍憑這個入球1：0小勝，開季4戰全勝續排榜首。



沙拿補時為利物浦射入十二碼，領軍作客般尼全取3分。（路透社）

伊沙克未入大軍名單 利物浦全場圍攻老鼠拉龜

新加盟的伊沙克（Alexander Isak）未列入今場利物浦大軍名單，主帥史諾解釋，今周他們要在7日內踢3場比賽，而且伊沙克加盟前未在紐卡素參與任何季前熱身賽，因此決定今場先不派他上陣，最快在周中歐聯對馬體會的歐聯賽事才讓他預備上陣。

今場續由域斯在前場支援艾基迪基、沙拿、加普三箭頭，續由蘇保斯拉爾踢右閘，利物浦攻勢一面倒，可是全場26次射門，鮮有具威脅埋門，當中只得3次中框。般尼一心死守，全場只有3次起腳，未有一次命中。

中場米積伯利（Hannibal Mejbri）補時4分鐘在禁區內犯手球。（路透社）

史諾連環變陣均未見效

利物浦作客般尼百事不順，22分鐘左閘卻基斯「插水」被罰黃牌，之後愈踢愈迷失，史諾果斷在38分鐘已將他換走，以羅拔臣入替。半場再換出上半場一度受傷倒地的麥阿里士打，由巴特利入替。

變陣後，紅軍攻勢仍是隔靴搔癢，72分鐘基艾沙入替艾基迪基，84分鐘以為首個轉捩點出現，般尼中場烏高祖克胡（Lesley Ugochukwu）踢跌域斯兩黃一紅，利物浦多踢一人優勢下史諾再變陣，再陸續換入費林邦和恩古莫亞，還是無法扭轉乾坤。

利物浦險勝般尼。（路透社）

前曼聯中場補時「送禮」 再次作客補時險勝

利物浦看似今季首度失分之際，費林邦一記傳中球，米積伯利在禁區內大意犯手球，球證判罰十二碼。曾效力曼聯5季的米積伯利，知道自己嚴重犯錯後一臉沮喪，雙手掩面。

今場表現再次淡靜的沙拿，順利操刀射入，領利物浦1：0小勝，紅軍保持4戰4勝，以12分續居聯賽榜首。利物浦繼作客紐卡素後，今場作客般尼再次靠補時入球絕殺對手，實在贏得夠運。