亞冠二︱大埔鬥麥克阿瑟　倒戈哈利難忘挫富力贏港超：我已變成熟

亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽，香港代表大埔周四（18日）會主場迎戰澳職球隊麥克阿瑟，焦點落在麥克阿瑟前鋒哈利身上，這位27歲射手六年前曾效力大埔，更助球隊贏得港超，相隨多年再來港，即要倒戈陳肇鈞與李志堅等昔日戰友。



麥克阿瑟前鋒哈利2018至2019年球季曾效力大埔，助球會歷史性贏得港超聯冠軍，這位澳洲中鋒依然難忘作客廣州燕子崗擊敗富力R&F後，在球場與隊巴上慶祝的畫面；他又憶起在旺角場的亞協盃外圍賽入波、勇挫黎明SC晉級，分組賽作客朝鮮的經歷亦教他回味之今。

哈利當年助大埔作客燕子崗反勝富力，贏得港超聯冠軍。（資料圖片）

「我首次亞洲賽的經驗就在這裏發生，所以一直記在我腦海中。在大埔的一切對我職業生涯都很重要，當年21歲的贏得個人第一座錦標，在場內與場外都學到很多。」

哈利相隔6年重返香港比賽。（袁志浩攝）

比起昔日的那位小伙子，哈利明顯變得成熟，臉上留了濃密的鬚根，身型也更強壯。「6年前我仍年輕，有點幼稚，現在的我身心都成熟了許多。」哈利表示，仍有跟部份前隊友在社文平台上保持聯繫，尤其是樂見主帥李志堅與伊高沙托尼重返大埔；但被問到有什麼話想向對方說，他明言拒絕：「雖然我對他們只有好話，但我不想在賽前說，我不喜歡這樣做。」

哈利不論身型與樣貌都有變化。（袁志浩攝）

大埔中場陳肇鈞亦肯定這位澳洲射手的比賽態度，「當年他只是一位小男孩，但現在已是男人了，需要負起責任。雖然我們對他最近的狀況認識不多，但我知道他是一位鬥士，90分鐘不會停止跑動，會為我們的防線帶來麻煩。」而主帥李志堅亦讚揚哈利是好前鋒，期待明日與他在場上相遇。

大埔中場陳肇鈞。（袁志浩攝）

李志堅又指，與對上一次帶領大埔參與亞洲賽時相比，今次對手實力更強，但同事自己也懂得如何準備，「成績未必是最重要，我們會做好自己，拿出最好的一面，證明香港球隊也一直在進步。」

陳肇鈞則稱，自己與李志堅同樣變得成熟，但足球一直在變，很高興多年後再遇來新挑戰，「想讓香港球迷看到這隊大埔，比6年前更交到功課、滿意，這是我們明天要做到的事。」

大埔主帥李志堅。（袁志浩攝）

至於麥克阿瑟今屆是第二度參與亞冠二，他們以去年澳洲足總盃冠軍的身份參賽，但澳職新季仍未展開。主教練史達祖夫斯基指，大埔能參與亞冠二本身，便證明球隊擁有一定實力，在作客環境下絕不易踢，「這會是一場挑戰，但我們會專注在自己身上。」