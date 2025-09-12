港超聯︱前皇馬中場伊拿拉文迪投傑志　冀重奪聯賽　期待探索香港

港超聯傑志的前皇家馬德里中場伊拿拉文迪（Asier Illarramendi）接受傳媒訪問，目標為球會重奪聯賽冠軍，又表明假若來季可以參與亞洲賽，願意留隊參戰。



傑志日前宣布簽入35歲前西班牙國腳伊拿拉文迪，這位中場曾效力皇家馬德里，曾贏得西班牙盃、歐聯、歐洲超級盃及世界冠軍球會盃；也為母會皇家蘇斯達上陣超過250次，並身負隊友重任。

伊拿拉文迪抵港不足一周，昨日首次與「藍鳥」隊友於將軍澳足總足球訓練中心練習，仍要適應新環境，最大挑戰仍是炎熱高溫及時差；兩年前轉投美職聯始學習英語的他，亦擔心自己的用詞不太準確，但仍大方接受傳媒訪問。

伊拿拉文迪已投入傑志操練。（傑志提供）

伊拿拉文迪提到，自己在西班牙征戰多年，一直渴望擁有更多不一樣的經歷，因此之前到美職發展，完約後便把目光轉移到亞洲，認為自己沒有做錯決定，「對比我來自的小鎮，這裏是一個大城市，我跟妻子都很喜歡。」

他透露此前曾到亞洲渡假，但未曾到訪香港，對這座城市甚至足球發展認識不深，選擇來港與加盟傑志，最重要原因是事前與同鄉、主教練卡迪朗的一次對話。「我原本不認識他，但有一些共同朋友。他向我講解這間球會、這裏的歷史和目標，還有香港的文化。我很期待探索這裏的一切。」他向記者表示，原本想選擇曾穿起過的14號球衣，但被告知這數字在傳統上代表不祥，因此才改穿5號。

伊拿拉文迪穿起傑志5號球衣。（袁志浩攝）

伊拿拉文迪在離開美職聯後，有一段時間沒有落班，他表示自己在西班牙有跟隨訓練員保持體態，但仍需時提升至比賽狀態；同時他正等待簽證獲批，因此下周日傑志作客東區的比賽很大機會無法上陣。

不過，他深信自己可以幫助球隊完成今季目標，「過去兩季球隊沒有達成目標，今季目標也一樣，就是贏得聯賽冠軍，當然很多球隊都有力爭標，但我們可以競爭的。」伊拿拉文迪認為，傑志陣中有多名年輕球員，而自己也有帶領小將的經驗，「我會協助他們，協助教練、其他隊友，然後一起為聯賽錦標而奮鬥。」目前只與傑志簽約一年的他又稱：「若球隊獲得下季亞洲賽資格，繼續留效會很不錯。」