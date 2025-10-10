港足啟德那夜的背後　專訪足總競賽部　辦比賽不能只求及格

香港足球代表隊下周二（14日）將再次迎來啟德主場賽事，於亞洲盃外圍賽對孟加拉。6月對印度那一夜，超過4萬人組成的紅海，足總競賽部功不可沒，舉辦一場比賽，背後有什麼準備功夫，最困難的又是什麼？

在各種嚴格的比賽指引與規例下，他們追求的不是只求「及格」，而是讓觀眾樂在其中，達至舉辦比賽的真正意義。啟德那一夜，是挑戰，也是機遇，讓足總與各個持份者好好思考，在有限資源下如何發揮創意，尋找香港足球的發展方向。

攝影：廖雁雄



單是2024至2025年度球季，在9個多月裏，足總舉辦超過2600場十一人與五人足球的正規賽事，意味平均每日要舉辦近10場比賽。這些賽事涵蓋男與女、成年與青年、職業與業餘等各個級別，若連同學校組與草根賽事，數字更遠超於此。

身負如此重任的足總競賽部，顧名思義，從籌備到執行，任何比賽都跟他們有關。這個10人組成的部門由高級競賽經理蘇冠禮帶領，後勤員工負責票務、場地、人手安排、紀錄、與球會對接等工作，前線職員則管理港超、低組別、女子、五人及青年聯賽，在需要時互相補位幫忙。

已在足總工作15年的蘇冠禮稱：「我們是一個團隊，不論有多高難度的任務，也一起去完成、汲取經驗。這是我最驕傲的，也是我的成就。」

由10人組成的競賽部，左起：Anthony、競賽經理Boris、Vincent、Alan、Kenneth、高級競賽經理蘇冠禮、Chun、David、Mark及Adison。（廖雁雄攝）

競賽部近年其中一個高難度任務，自然是為港足在啟德主場館舉辦亞洲盃外圍賽。6月香港對印度時超過4萬名球迷營造一片紅海，場內熱烈氣氛令人回味至今，但舉辦如此高規格、備受期待的賽事，背後盡是繁瑣的準備功夫。

從場地說起，首先要落實使用日期，當中涉及與啟德體育園的溝通，並定期向亞洲足協（AFC）匯報最新進展。由於啟德屬新比賽場地，AFC會提前派員到港視察，如有任何需要改善之處，例如房間分配、客隊球迷區安排與間隔等，競賽部需與場地人員跟進，一直去到賽前的最後一刻，確保場地設施與配套都符合規定。

球場外圍的布局也不容忽視，競賽部要與足總市場部合作，了解贊助商的意向，若設攤位售賣紀念品，攤位位置、產品詳情、人手安排，還有比賽日停車場分配、VIP人數等，都要收集好資料向有關部門報告。

比賽場外的各種安排，競賽部都需事前收集好資料，向有關部門報告。（資料圖片／夏家朗攝）

落手落腳設置場地 照顧客隊最具挑戰性

競賽經理Boris提到，任何在香港舉行的國際賽，足總都有責任招待客隊，以亞洲盃外圍賽為例，競賽部在港隊落實對印度後，便要盡早收集訪港球員資料，皆因申請來港簽證有時間限制。

「他們需要一種特別的簽證，全隊50人，每人都需各填寫一份表格；足總作為他們在香港的擔保人，又要多填50份表格。」他又透露，申請香港簽證往往需提前一個月處理，但個別情況下，AFC在比賽前三周始公布比賽裁判及官方人員名單，競賽部因此要與入境處保持緊密溝通，令對方能順利抵港。

競賽部亦要確保賽前記招、官方訓練能如常舉行，如記招用的布景板、賽事人員通行證的設計及製作、傳媒使用的背心、比賽用球及場內廣告板，都要親手處理及設置。

以9月中在香港舉辦的亞冠盃二級聯賽為例，保安檢查等各種安排，都由競賽部親手設置。（廖雁雄攝）

+ 4

至於客隊抵港後的住宿、交通安排都是競賽部的工作，除了要為對方預約旅遊巴、七人車與貨車接送職球員及物資，也需為客隊安排洗衣服務，甚至購買水及冰。最困難的就是安排客隊訓練場地，因客隊隨時更改行程，若球隊突然提早抵達，在香港場地有限、且部份場地無法在晚間使用下，或難以及時預約合適場地。

其實近乎每一支到訪的外隊，也不會對主隊安排百分百放心，競賽部只能用表現去證明，香港足總會全心全意地去辦好一場比賽。「當我們拒絕部份安排，或有任何延誤，他們難免會以為我們是存心為難。我們唯有盡可能把一切做好，提早向他們確認細節，給予他們信心。」

過去港隊作客曾被安排在質素欠佳的場地訓練，有人質疑足總為何如此「厚待」客隊，Boris表示足總並非「好客」或「有求必應」，只是中立地「盡量幫助」。「我們只是提供基本、應有的協助。我們必須考慮客隊安全，若安排的場地無法符合保安要求，最終足總亦會受罰。」

保安問題是競賽部最關心的環節，去年底在旺角場舉行的東亞足球錦標賽外圍賽，足總曾應場監要求，在比賽後曾拉起膠帶，減少觀眾與球員交流。（資料圖片）

受制嚴格規例 框框中發揮創意

去到比賽日，場地布置、任何儀式、表演、大銀幕上的片段效果，甚至場邊的醫療輔助隊都是競賽部統籌範圍。他們最擔心的依然是保安問題，因若然有人衝進球場，或把雜物掟落草地，同樣會令足總被亞洲足協罰款。

就這方面而言，啟德主場館與香港大球場因球場與觀眾席有圍欄相隔，且有一定距離，相對「安全」；但球迷在旺角大球場可更輕易與球員接觸，成為一大難題。尤記得去年底在旺角場舉行的東亞足球錦標賽外圍賽，足總在比賽後曾拉起膠帶，減少觀眾與球員交流，其實是因應場監要求。

「旺角場時常舉行港超，大家習慣了這個舒適的環境，完場後會跟球員握手、自拍，但這就是本地與國際賽的矛盾，亞洲足協視此為重大安全考量。他們不熟悉香港的這種文化，並建議在球迷通道『做手腳』，足總雖然只能服從，但認為此舉會令通道太窄，所以寧願在草地內拉起膠帶，鼓勵球員盡快離開。」Boris解釋道。

在符合比賽規例下，競賽部活用場內燈光效果及電子螢幕等，希望為球迷帶來更佳體驗。（資料圖片／夏家朗攝）

如何在既有的框架下，讓各方有更好的體驗，正是蘇冠禮掌管競賽部的宗旨之一。

像是港足對印度賽前，啟德場內燈光閃動，以強勁音樂配合球員出場；開波前場內燈光變暗，隨着倒數五秒把草地逐格亮起等效果，都是在有限時間內設計而成，且符合比賽規例。

「直至比賽前兩日我們到球場排練流程，首次接觸到主場館的燈光系統，才嘗試想出各種花款。幸好曾跟技術團隊合作過幾次，他們很支持我們，並一起想辦法去用盡各種功能。」Boris指出，就連該場比賽的場監也對此相當支持，甚至罕有地提出建議，「在不違反準則下，他鼓勵我們在新場地做多點新穎的事，如用聚光燈打在球員身上，逐個介紹他們步出球場，但可惜因場地設備所限而沒有成事」。

雖然亞洲足協對每場賽事有嚴格規例，但競賽部仍希望讓球迷們有最好的體驗。（資料圖片／夏家朗攝）

一場比賽的意義：望觀眾享受、開心

「雙贏」是蘇冠禮慢慢學會的事，他不諱言初入行的自己「死板」，只懂得按章工作，但慢慢發現不只足總，球隊與球迷的感受也應該在考慮之內。如比賽前的TIFO、向觀眾派發的旗仔、場內表演、曾把球迷區設置在兩邊龍門後打造對壘感，都是同事們受外國啟發，或接受意見後的成果。

對競賽部而言，每個比賽日的足總職員、康文署及啟德的場地職員，都是足總舉辦每一場比賽的支柱，他們也獲前人無私地分享經驗與智慧，但同時也需要拼勁與新思維，帶來改變。「我認為能承受風險的話，就會讓同事放手去試，彼此建立互信之餘，同事的滿足感、信心與連繫都會增強。」蘇冠禮如是說。

即使是已離開的足總員工，留下的也是一份心意，他們更會無私地分享經驗。（袁志浩攝）

「最重要是觀眾順利、開心睇完一場比賽。」對Boris而言，比賽最大的意義就是這樣。「我想起小時候，買一張20元的門票入旺角場睇波……」那些年的Boris還因為大埔升班港甲，特意坐還未與地鐵合併的「火車」到新界捧場，他最大的滿足感是成長時期喜歡的事，現在自己竟然可以用另一個身份延續下去。

本來甚少睇波的蘇冠禮，也因為這份工作而受到感染：「多年來香港隊的比賽，比賽時我都會專注留意球場周邊的各種情況，但啟德（對印度）那一晚，看到港隊射入十二碼，我也忍不住第一次在現場大嗌，情緒都湧上來了。」

蘇冠禮希望同事可以用拼勁與新思維，為足總及比賽帶來新元素。（廖雁雄攝）

所以他們不想只追求一場「及格」（只符合規例，令足總不受罰）的比賽，與其少做少錯，既然有新的硬件與配套支援，何不把握這次機會？「啟德那一夜給了我們更多思考空間，提醒大家原來可以這樣發揮創意，不止是足總，而是包括有關部門、其他球場的各個持分者。」

以上月舉行的沙特超級盃為例，是香港大球場首次裝設吊索攝影機（spider cam），鏡頭總數多達近40個，包含VAR及門線技術，比多年前的英超亞洲賽時更多。「當然是因為沙特有錢，但無人想過一切會成真，這是世界最高水平的做法。」Boris認為外國做到的，香港其實也可以做到。「大家能多想想可如何發展下去，不要接受香港資源有限，就什麼也沒所謂。」

相信大家的願景都是一樣——港足熱潮可以讓本地聯賽受惠，「我們的角色是繼續去爭取資源，希望香港人仍會夢想自己做一位足球員」。