歐聯｜拜仁3：1贏車路士　利物浦3：2勝馬體會

歐聯周三（9月17日）繼續上演首輪分組賽，拜仁慕尼黑3：1擊敗車路士；同日利物浦以3：2勝馬德里體育會。



哈利卡尼梅開二度

在拜仁慕尼黑對陣車路士的賽事，上半場20分鐘，杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah） 烏龍球，為拜仁先開紀錄。至27分鐘，哈利卡尼（Harry Kane）操刀12碼破網，助拜仁領先至2：0。僅2分鐘後，高爾彭馬（Cole Palmer）在吉斯度（Malo Gusto）助攻下，為車路士追回一球。

換邊後，哈利卡尼於63分鐘再下一城，將比數改寫成3：1。至89分鐘，高爾彭馬再度入球，但被VAR裁定無效。

雲迪積克補時絕殺

在利物浦對陣馬體會的賽事，上半場4分鐘，羅拔臣（Andrew Robertson）在沙拿（Mohamed Salah）助攻下，為利物浦打開紀錄。短短2分鐘後，沙拿接應格雲貝治（Ryan Gravenberch）傳球，將領先優勢擴大至2：0。於上半場補時階段，馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）入球為馬體會打破僵局，半場落後對手1：2。

下半場，馬高斯洛蘭迪於81分鐘建功，扳平對手2：2。至補時階段，華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）在蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）助攻下入球，絕殺對手3：2。

同日歐聯賽事結果

奧林比亞高斯 ０：０ 帕福斯

布拉格斯拉維亞 2：2 波杜基林特

阿積士 ０：2 國際米蘭

拜仁慕尼黑 3：1 車路士

利物浦3：2 馬德里體育會

巴黎聖日耳門 4：０ 阿特蘭大