歐聯｜阿仙奴後備兵奠勝 阿迪達「欖球理念」：終結者能改變比賽
撰文：威廉神
出版：更新：
阿仙奴在歐聯（又譯歐冠）分組賽首戰，憑兩名後備發威，作客以2：0擊敗西甲的畢爾包，全取3分。今仗焦點落在加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）及杜沙特（Leandro Trossard）身上，兩人後備登場後互相為對方送上助攻，成為兵工廠致勝功臣。
上半場雙方互有攻守，但未能打破僵局。直至下半場，馬天尼利於71分鐘後備入替，僅36秒就把握反擊機會，接應早他6分鐘落場的杜沙特傳送後一路狂奔，面對門將冷靜射入，為阿仙奴先開紀錄，並創下球會歐聯史上最快的後備入球。
杜沙特亦不甘後人，在87分鐘接應馬天尼利左路底線傳送，禁區內起腳奠定勝局。最終阿仙奴在缺少奧迪加特、布卡約沙卡及夏維斯等主力下，仍能作客以2：0取得勝利。
賽後阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）大讚兩名功臣的心態與表現，並透露自己從欖球得到啟發，把後備球員稱為「終結者」（finishers）：「我們曾經討論過，有時候，他們比正選更重要。尤其是我們踢出高強度比賽，當對手體力下降時，這些終結者就能改變比賽。我很滿意他們的表現。」
他又特別提到馬天尼利，指其努力與決心從未減少：「我在場邊看他的眼神，就知道他已準備好。杜沙特也是一樣。」
至於同日另一場比賽，熱刺延續穩健防守表現，以1：0小勝維拉利爾，開季至今5場比賽有4場保持清白之身，僅在不敵般尼茅夫時失守1次。
