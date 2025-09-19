歐聯｜曼城2：0勝10人拿玻里　紐卡素1：2巴塞隆拿

歐聯周四（9月18日）繼續舉行首輪分組賽， 曼城2：0勝拿玻里 ；同日紐卡素以1：2不敵巴塞隆拿 。



迪羅倫素上半場領紅被逐

在曼城對拿玻里的賽事，上半場21分鐘，迪羅倫素（Giovanni Di Lorenzo）領紅被逐離場。拿玻里少踢一人，上半場仍與曼城打成0：0。

首個入球出現在下半場56分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在菲爾科頓（Phil Foden）助攻下，為曼城打開紀錄。至65分鐘，謝利美杜古（Jeremy Doku）入球，助曼城擴大領先優勢至2：0，兩軍至完場未改寫比數。

拉舒福特梅開二度

至於紐卡素對巴塞隆拿的賽事，兩軍於上半場互無紀錄。換邊後，拉舒福特（Marcus Rashford）接應祖利斯古迪（Jules Kounde）傳球建功，助巴塞隆拿領先1：0。67分鐘，拉舒福特梅開二度。至90分鐘，安東尼哥頓（Anthony Gordon）在積及梅菲（Jacob Murphy）助攻下破網，為紐卡素追回一球。

同日歐聯賽事結果

布魯日 4：1 摩納哥

哥本哈根 2：2 利華古遜

法蘭克福 5：1 加拉塔沙雷

曼城 2：0 拿玻里

紐卡素 1：2 巴塞隆拿

士砵亭 4：1 卡拉特