歐聯｜利物浦再度補時絕殺 雲迪積克頭槌奠勝 伊沙克主場地標戰
撰文：威廉神
出版：更新：
由英超到歐聯，利物浦再度上演補時絕殺的好戲，他們在歐聯分組賽首戰主場出擊，領先兩球下一度被馬德里體育會追平，但最終憑隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）於完場前頂入致勝一球，以3：2險勝對手，全取三分。
利物浦開賽順風順水，僅6分鐘已經兩度攻破馬體會大門，先有穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）主射罰球省中安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）改變方向入網，這個埃及球星再與賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）撞牆配合後輕鬆建功。馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）於上半場補時為馬體會追成1：2的較接近紀錄。
今仗亦是阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）轉投利物浦後的處子戰，表現積極活躍，雖然踢至58分鐘就退下火線，但期間與另一重鎊收購域斯（Florian Wirtz）擦出火花，合共有9次互相配合。
紅軍遲遲未能擴大優勢，沙拿一次妙射更中柱彈出，埋下尾段伏線。戰至81分鐘，洛蘭迪再度發威，近門窩利省中阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）入網，梅開二度為馬體會追成2：2。
以為比賽將握手而和之際，紅軍再度發揮強勁韌力，去到補時階段92分鐘，雲迪積克藉角球攻勢頂破奧比歷（Jan Oblak）十指關，為利物浦鎖定勝局。
領隊史諾（Arne Slot）在賽後表示，球隊應該可以早早結束戰鬥，而不是拖到補時才分出勝負：「我明白今場以及最近5場比賽的故事，不過對我來說每場都是不同的比賽。我們創造了很多機會，本應可以（更早）取得第3個入球，而不是要到最後一刻才奠定勝局。」
利物浦今季在下半場的8個入球之中，有6球出現在88分鐘或以後，其中更有4球是在90分鐘或之後射入，相當驚人。
