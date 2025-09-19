歐聯｜拉舒福特梅開二度　稱球隊質素令人振奮　巴塞球迷起立鼓掌

巴塞隆拿在歐聯分組賽首戰作客聖占士公園，以2：1擊敗紐卡素，由曼聯外借的前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）在下半場梅開二度，成為球隊致勝的關鍵人物。



比賽至58分鐘，祖利斯古迪（Jules Kounde）右路傳中，拉舒福特銅頭一搖，為巴塞打破僵局。僅僅9分鐘後，這名27歲英格蘭前鋒再度建功，禁區外一記勁射中楣彈入，拉開至兩球優勢。雖然紐卡素憑安東尼哥頓（Anthony Gordon）於完場前追回一球，但未能阻止巴塞全取3分。

拉舒福特近4年來首度在歐聯取得入球兼梅開二度，表現極具說服力，當他在82分鐘被換離場時，更獲得巴塞球迷起立鼓掌；另外英格蘭領隊杜慈（Thomas Tuchel）今仗亦有到場觀戰。拉舒福特賽後表示：「能夠為巴塞上陣是一種美妙的經歷。我充滿動力與決心，而球隊的整體質素亦令我倍感振奮，這一切都讓我更有信心。」

巴塞主帥菲力克（Hansi Flick）亦高度評價其表現：「在日常訓練中，我們已見到拉舒福特具備這樣的水準，今晚他充分展現出來。兩個入球對他極為重要，有助推動他邁向新的層次。最關鍵的是他能重新建立信心，這對未來十分重要。」