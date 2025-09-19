歐聯｜夏蘭特49場入50球史上最快　迪布尼倒戈26分鐘無奈被換出

曼城在歐聯分組賽首戰，主場順利以2：0擊敗有奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）倒戈的拿玻里，射手夏蘭特（Erling Haaland）在下半場頂入一球，成為歐聯史上最快攻入50球的球員，再度刷新紀錄。



這場比賽是奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）轉會拿玻里後首度重返曼城主場，賽前獲球迷熱烈歡迎，不過由於隊長迪羅倫素（Giovanni Di Lorenzo）21分鐘阻止夏蘭特單刀犯規被逐，主帥干地為鞏固防線，無奈地在26分鐘便要調出迪布尼，令其倒戈演出提早落幕。

歐聯 曼城2：0拿玻里。（Getty Images）

多踢一人的曼城主導球賽，拿玻里幸得門將米連高域沙域（Vanja Milinkovic-Savic）神勇，屢次救出險球，令雙方上半場互交白卷。戰至58分鐘，菲爾科頓（Phil Foden）在禁區頂乖巧笠傳，夏蘭特走位接應，頭槌拋物線笠過米連高域沙域，終於替藍月亮打開缺口。9分鐘後，杜古（Jeremy Doku）再下一城，為主隊鎖定勝局。

夏蘭特在入球後隨即舉起「5」與「0」手勢慶祝，他在歐聯49場比賽攻入第50個入球，是史上最快，大幅推前雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）62場的舊紀錄。他分別效力三支不同球會在歐聯取得入球：為薩爾斯堡攻入8球、多蒙特時期增添15球，加盟曼城至今則已累積27球。50個入球當中，左腳佔34球，右腳11球，頭槌5球。另外，他的禁區內入球多達48個，只有2球例外，盡顯禁區殺手的本色。

賽後曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）當然不吝讚賞愛將：「數字已經說明一切，他能與美斯、C朗等20年來的頂級射手齊名，實在難以置信。我們很幸運擁有他。」送出助攻的科頓亦直言：「他好像每場都能改寫紀錄，這種表現前所未見，真是難以置信的球員。」