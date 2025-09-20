港超聯︱理文尾段連追兩球仍負傑志　主帥失望：球員不能畏首畏尾

港超聯兩支今季大幅度擴軍的球隊——理文與傑志周六（20日）碰頭，傑志一度領先3：0，但理文尾段竟然連追兩球，不過在艾華頓與巴科爾都無進帳下，仍錄得今季首場敗仗。



聯賽兩連勝的傑志由鄭展龍擔任隊長，羅梓駿、入籍兵慈英、比堤與王振鵬，皆是正選本地球員，新援肯迪與神田夢實同時上陣，土庫曼國腳明加索夫與祖連奴都要坐後備。理文陣容同樣「豪華」，鋒線有艾華頓、巴科爾、米基爾與巴拉克，更有聯賽已攻入兩球的入籍兵杜度。

肯迪上半場取得入球。（袁志浩攝）

開賽8分鐘，巴拉克左路遠射被王振鵬擋出，哥達衝前補中但沒有命中目標；傑志3分鐘後由利安度右路傳中，阿祖安搶前點施射，但被陳嘉豪及時出迎封走。

兩隊受天雨影響發揮，戰況膠著，直至41分鐘神田夢實放直線予利安度，這位中場斬入中路，由肯迪輕鬆撞入，他更興奮得展開雙手在草地上「滑翔」慶祝。傑志完半場前再由神田夢實接應肯迪傳送頂入，領先2：0。

+ 7

兩隊球迷在場邊幾乎起衝突。（袁志浩攝）

兩隊球迷在場邊幾乎起衝突，有傑志擁躉走近理文打氣區，疑被觸碰帽子後把飲料潑向對方，幸得在場人員調停。傑志74分鐘由阿祖安把握角球混戰射入，拋開至3：0。

理文尾段反撲，韋利安83分鐘遠射省中傑志守衛彈入；3分鐘後倒戈的潘沛軒傳中，羅梓駿在劉家喬力逼下擺烏龍，但最終仍未能平反2：3敗局。理文錄得今季首場敗仗，暫排聯賽第4位；傑志則三戰全勝，但因得失球差不敵同樣取得9分的標準流浪，暫時排第二位。

理文錄得今季首場敗仗。（袁志浩攝）

理文主教練朱兆基賽後着球員圍圈檢討，他叫麾下銘記今日落敗的感覺，認為球員應改善場上態度，「表現一定有高低（之分），但不能畏首畏尾，上半場連一段控制到比賽的時間也沒有，失望，（球隊）今日的表現無可能說自己是爭標隊。」

朱兆基希望球員改善比賽態度。（袁志浩攝）

朱兆基承認傑志發揮更好，但認為己隊球員欠穩定性，偶有低級犯錯，「部份球員要競爭，在場上（把自己）展示出來，一支強隊踢聯賽是不能飄忽的。」艾華頓與巴科爾的攻擊組合，今場沒有進帳，朱兆基指兩人仍需時磨合，「他們願意配合，但去到某些情況需要自私一點，因入球是他們的能力。」

羅梓駿尾段擺烏龍。（袁志浩攝）

尾段戴上傑志隊長臂章的羅梓駿，今季首度踢足全場，他認為球隊在領先三球後集中度下降，也甘願為失球負上責任，「未來一定要改善這點，今場最後真的是靠意志力捱過去。」

在新帥卡迪朗上任後，傑志華將甚至年輕球員都獲得不少出場機會，羅梓駿指對方視乎球員功能、狀態去決定用人，每場都有不同配搭，且給予球員自由度，「他給我們各種想法與建議，但不強求我們跟足，因他知道落場比賽的球員而不是他，讓我們在場上去執行，隊內球員都需要這種自由度，所以是一個好處。」