亞冠盃2︱東方全場僅一射門　基華尼頓世界波破網　不敵大阪飛腳

亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽，香港代表東方作客大阪飛腳，全場只得一腳射門下，仍能憑基華尼頓的世界波破門，一度追和對手，但最終十人應戰下，以1：3落敗。



東方連續兩屆出戰亞冠二，首戰作客日職大阪飛腳，正選名單中多達五名新兵，包括羅倫士、劉君正、姚浩明、基華尼頓及日籍前鋒大久保優，小將高銘浩獲教練團投下信任一票，由葉鴻輝、梁振邦及馬高斯等以老帶新。

而大阪飛腳半力迎戰，但正選仍有多名日本國腳，如東口順昭、三浦弦太、中谷進之介及滿田誠等，曾外流德甲的隊長宇佐美貴史先列後備。

東方迎戰大阪飛腳。（東方提供）

開賽7分鐘，大阪飛腳左閘黒川圭介後上斜插，左路與隊友交叉走位後入禁區勁射，葉鴻輝單手托高。東方早段無法組織攻勢，中場傳送被搶斷，19分鐘大久保優接應直線於禁區內倒地，但球證無表示。

28分鐘，謝巴利（Issam Jebali）接應長傳後挑過梁振邦，傳予滿田誠再橫傳走空的韋頓（Welton Felipe）輕鬆射入，助大阪飛腳領先。不過僅1分鐘後，東方憑基華尼頓打反擊，左路崎角位推入中路燙射，皮球彎向遠柱網仔，以一記世界波追成1：1。

基華尼頓射入世界波。（東方提供）

東方55分鐘換入洛迪古斯、傷癒的丹尼爾及河野大翔，大阪飛腳亦派宇佐美貴史登場。59分鐘，黒川圭介左路傳中，半田陸飛身頂守門員反方向，但葉鴻輝仍能飛身撲走。

68分鐘宇佐美貴史右腳遠門30碼放「冷箭」，皮球在葉鴻輝擋高後中楣。然而兩分鐘後宇佐美貴史破門，東方再度落後；75分鐘，賀爾魯莽飛剷對手領紅，東方禁區頂輸罰球，曉密特（Deniz Hummet）射入成3：1。

大阪飛腳平均控球率約75％，全場射門25射8中；而東方法定時間內僅錄一次起腳，雖然能轉化成入球，但最終仍輸1：3，下輪於10月2日返回主場對越南球隊南定FC。