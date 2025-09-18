亞冠盃2︱大埔4人合作超靚組織入波　挫澳職麥克阿瑟：每場都想贏

亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽，香港代表大埔在半場已多打一人下，先有加比爾頭槌破門，再憑4名球員合作的漂亮組織入波，以2：1擊敗澳職球隊麥克阿瑟，首度參賽即取勝。



大埔繼2020年亞冠盃外圍賽後再度征戰亞洲賽，在不設外援限制下，球隊派8位外援擔正，包括大囍、馬卡雷拿、伊高沙托尼、帕特華維迪、米基爾古圖斯、加比爾、添姆高夫斯基及韋法頓；陳肇鈞此役擔任隊長，其餘兩名華將為謝家榮與李家豪；而倒戈的哈利今仗先列後備。

大埔首度出戰亞冠二。（廖雁雄攝）

今場有1875名球迷入場。（廖雁雄攝）

開賽僅3分鐘，帕特華維迪左腳開出內彎角球，加比爾後上衝頂破網，助大埔先開紀錄。戰至9分鐘，卡沙利斯左路崎角位轉身拗腰試射，射門角度一般，被謝家榮擋走。

加比爾先開紀錄。（廖雁雄攝）

麥克阿瑟入局後開始主導比賽，大埔防線偶有甩漏，但加比爾與大囍在身型上佔優，化解不少危機。34分鐘，澳洲國腳巴坦罰球斬入禁區，達美安達施華頂入中路笠過謝家榮，加比爾力抗兩個敵方球員在白界線前解圍，幸對方亦越位在先。

陳肇鈞擔任隊長。（廖雁雄攝）

完半場前麥克阿瑟後衛泰博特犯錯，中圈附近被伊高沙托尼偷波成單刀之勢，泰博特隨即將後者拉跌，結果紅牌被逐離場。麥克阿瑟半場換入哈利，但球隊仍受壓，韋法頓左路一扭三突破，窄角度腳趾尾拉西，但被菲臘古杜撲出；之後馬卡雷拿單刀又未能推過門將。

泰博特領紅被逐。（廖雁雄攝）

66分鐘大埔再憑漂亮組織破門，韋法頓長傳至添姆高夫斯基第一時間彈予伊高沙托尼，這位翼鋒落底再回後，添姆高夫斯控一控橫傳馬卡雷拿撞入，擴大比分成2：0。然而4分鐘後，哈利接應角球頭槌改變方向，令添姆高夫斯擺烏龍，追成1：2。大埔最後維持勝果，首戰亞冠二即贏波，下場會於10月2日作客越南的河內公安。

大埔憑4名球員合作超靚組織入波。（廖雁雄攝）

大埔主教練李志堅難掩興奮，被問到有沒有一吐烏氣的感覺，他表明沒有，因自己近來勝仗較多，「開心，起碼今晚被人罵少一點。」

大埔全取三分，已追平香港球會在此項賽事的最佳戰績，李志堅指不會跟他人比較，但會想辦法爭取更多分數，符合大眾期望，「肯定想再多一步、兩步、三步，這麼難得爭取到機會代表香港，我們就要用每場波都想贏的態度。最尾換人也是想穩定勝局，因三分比一切重要，而非說要給一些球員上陣機會。」

李志堅賽後笑得開懷。（廖雁雄攝）

擊敗澳職球隊對香港球會而言絕非易事，陳肇鈞認為大埔已證明，香港球隊沒有做不到的事。「我們比6年前（對上一次參與亞洲賽）更強，澳職球隊理論上排名比我們高，但他們也無法摧毀大埔、輕鬆全身而退，踢得非常艱難。」

他感激1875名入場支持的球迷，認為在晚上6時開賽下，人數比預期多，「勝利歸於大家，送結有看比賽、支持我們的人。」