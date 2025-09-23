港足︱亞洲盃外圍賽對孟加拉初選　外流兵近四成　一人仍無班落

香港足球代表隊10月會出戰兩場亞洲盃外圍賽，主教練韋斯活公布34人初選名單。



對比起9月時的初選名單，港足主教練韋斯活減少了兩個球員名額（由36減至34名），理文守門員陳嘉豪與後衛曾樂圖被剔走，而同是「黃黑軍團」的潘沛軒，位置則被東方前鋒洛迪古斯取代。

港隊會再出戰亞洲盃外圍賽。（資料圖片）

在內地效力的球員如亞歷斯祖、周緣德、茹子楠、陳晉一、孫銘謙、勞烈斯、賓紀文、馬希偉、吳宇曦、余在言、黃皓雋、李小恆及安永佳都在名單之上，人數多達13人；而守門員艾力司（前譯：奧力斯）依然沒有落班。

不少外流內地球員繼續入選。（資料圖片）

港足10月會出戰兩場亞洲盃外圍賽，6日晚上啟程，9日會先作客對孟加拉，然後在翌日返港，再於14日於啟德主場館迎戰同一對手，力求繼6月對印度後再營造出一片紅海，並爭取出線決賽周資格。

港足初選34人名單：



守門員：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙、（冠忠南區）、謝家榮（大埔）、艾力司（前譯：奧力斯）



後衛：亞歷斯祖（上海海港）、周緣德（河南酒祖杜康）、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、李家豪、費蘭度、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、勞烈斯（延邊龍鼎）、賓紀文（深圳青年人） 、鐘樂安（東區）



中場：馬希偉（陝西聯合）、吳宇曦（重慶銅梁龍）、陳俊樂（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、黃威 (理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞、顏卓彬（大埔）



前鋒：祖連奴（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓、劉家喬（理文）、黃皓雋（青島海牛）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（JK Tallinna Kalev）、洛迪古斯（東方）

