歐霸｜森林激鬥貝迪斯　「現代杜奧巴」梅開二度　安東尼末段逼和

英超球隊諾定咸森林相隔29年再踏歐洲賽場，在歐霸首階段第1場賽事，作客貝迪斯上演一場精彩比賽，最終踢成2：2平手。



歐霸 貝迪斯2：2諾定咸森林。伊戈捷西斯梅開二度。（Getty Images）

比賽初段，貝迪斯憑前曼聯翼鋒安東尼（Antony）助攻巴卡保（Cedric Bakambu）於15分鐘先開紀錄，不過森林的巴西前鋒伊戈捷西斯（Igor Jesus）3分鐘後先接應基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）傳送近門撞入，再在23分鐘把握角球機會頂入，反超前2：1。

森林在上半場繼續多次製造威脅，包括赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）角球直接中柱，伊戈捷西斯更險些完成帽子戲法，惟射門被擋出。下半場形勢仍然緊湊，戰至85分鐘安東尼為貝迪斯追平，令森林未能全取三分。

歐霸 貝迪斯2：2諾定咸森林。（Getty Images）

歐霸 貝迪斯2：2諾定咸森林。安東尼為主隊扳平。（Getty Images）

今仗最矚目的，毫無疑問是攻入兩球的伊戈捷西斯。這位今夏由巴西球會保地花高加盟的24歲新援，上周聯賽盃獨取兩球，今場再度爆發，兩場正選攻入四球，風頭一時無兩。他在今年6月的世冠盃分組賽鬥巴黎聖日耳門時攻入全場唯一入球，速度及力量兼備，更被南美足球專家形容為「現代版杜奧巴」。

歐霸 貝迪斯2：2諾定咸森林。（Getty Images）

值得一提的是，去季英超射入20球、帶領森林重返歐洲賽場的中鋒基斯活特（Chris Wood），今仗只能在後備席坐足全場。

領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou）執教森林4場仍未打開勝利之門，他在賽後強調球隊需保持信心：「我們在上半場踢得很出色，只是未能鎖定勝局。有很多積極訊號，保持正面，勝利終會到來。」