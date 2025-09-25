英超｜奧拿拿回歸曼聯機會渺茫 只有阿莫林被炒可以改變命運
撰文：威廉神
出版：更新：
由曼聯外借至土超球會特拉布宗的喀麥隆門將奧拿拿（Andre Onana），外界普遍認為他已經無法再度穿上紅魔球衣，重返奧脫福的機會微乎其微。
據著名轉會專家羅曼奴（Fabrizio Romano）消息指，雖然外借合約未設買斷條款，但曼聯內部已基本傾向與奧拿拿分道揚鑣。這個29歲門將加盟後未能交出具說服力演出，季初失誤連累曼聯在聯賽盃爆冷不敵乙組球隊甘士比出局，隨時已成為他在紅魔的最後一戰。除非主帥阿莫林（Ruben Amorim）意外被炒，才有可能改變現時形勢，但據消息強調，這種情況發生的機會極微。
對曼聯而言，即使奧拿拿在非洲盃或土超表現出色，令其身價止跌回升，球會仍更傾向將其出售換取轉會資金，然後為加強中場陣容招兵買馬。
除此以外，紅魔亦計劃在一月轉會窗為年輕球員尋求外借機會。20歲的巴拉圭小將迪亞高李安（Diego Leon）在年初完成交易，夏天正式報到後卻一直未有機會為一隊上陣。隨著聯賽盃早早出局，球隊決定考慮讓他短期外借，以累積比賽經驗，據報英冠甚至西甲亦有可能成為他的落腳點。
