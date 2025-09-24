樊振東變身足球迷　現場睇英超酋長球場做一手勢引熱議︱體育熱話

目前正旅居德國打球的乒乓名將樊振東，上周日趁沒有比賽的空檔，變身足球迷，到倫敦欣賞阿仙奴主場對曼城的英超大戰，他在微博分享感受，一句：「如此英超，怎能不愛」 獲廣傳，而他上載的照片之中，其中一張兩手皆豎起3隻手指，惹來不少猜想。



樊振東在酋長球場前與雲格銅像合照。（微博@樊振東）

樊振東：「第一次現場看英超，感受一座城市的心跳」

樊振東目前效力德甲乒乓球會薩爾布呂肯（1. FC Saarbrücken TT），雖然聯賽第1戰兩度敗陣，但隨即強勢反彈，之後兩輪領軍連勝，繼而在9月20日德國盃16強再領軍擊敗多蒙特。即使23日（周一）薩爾布呂肯有比賽，作客TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell，連場征戰的樊振東獲得假期，周日獲英超聯賽會邀請欣賞阿仙奴大戰曼城，他在微博充滿詩意地寫道：「第一次現場看英超，感受一座城市的心跳。」而他放假期間，薩爾布呂肯亦順利3：1擊敗TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell。

這位中國乒乓名將向來不掩飾對足球的熱愛，是西甲班霸皇家馬德里的球迷，巴黎奧運期間，贏波後曾模仿C朗拿度、麥巴比和比寧咸幾位過去及現役皇馬名將的入球慶祝動作。

「如此英超，怎能不愛」

今次以中立球迷身份看阿仙奴對曼城一戰，他在帖文中盡顯筆功，「曼城先聲奪人，瞬間點燃了客隊球迷；阿森納（阿仙奴）補時絕平，讓酋長球場頃刻化作活火山。」

「草皮上的每一腳都直擊心臟，球迷們的吶喊和呼吸彙聚成千萬人同頻共振的信仰。這是足球的戲劇，也是球迷的浪漫。競技體育的魅力不止在結果，更在跌宕起伏的過程和集體情感的交織。」樊振東感言，「作為老球迷，看過無數轉播、分析過無數數據，但當我第一次置身其中，才真切體會到——如此英超，怎能不愛。」 短短數句，已立體和細緻地描繪出初次現場觀看英超的感想，文筆生動而細膩。

樊振東在相中兩手皆豎起3隻手指，一度引發網民無限猜測。（微博@樊振東）

兩手豎起3隻手指引猜測 本尊霸氣留言闢謠

然而比起他的妙筆，網民對他上載的一張照片反應更大，樊振東在相中兩手皆豎起3隻手指，有人猜測是「英超33周年紀念」，另有人估計是「3屆奧運」，認為已參加東京、巴黎兩屆奧運的他，已在展望2028洛杉磯奧運會。

種種猜測引來樊振東本尊親自回應，「BTW手勢是偷師Chef David，無任何體育相關含義」，簡單一句留言闢謠。樊振東提到的Chef David，是香港名廚黎子安 ，他曾參加近似《黑白大廚》的中國美食競技綜藝節目《一飯封神》，而名聲更響。