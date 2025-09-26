歐霸｜維拉挫博洛尼亞終獲今季首勝　屈堅斯12碼宴客延續入球荒

阿士東維拉在歐霸盃首階段迎來久違的勝仗，雖然主將奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）12碼宴客，但仍在主場以1：0力挫博洛尼亞，取得今季首場勝利。



上半場15分鐘，維拉隊長約翰麥甘尼（John McGinn）在禁區邊起腳建功，先開紀錄。之後他們多次製造機會，但未能拉開差距，下半場更險象環生，卡斯特羅（Santiago Castro）一度頂中楣，最後關頭再有維迪克（Martin Vitik）頭槌被比蘇治（Marco Bizot）救出，維拉最終險勝而回。

屈堅斯在下半場博得12碼，隊友摩根羅渣士（Morgan Rogers）將皮球交到他手上，球迷隨即高喊屈堅斯的名字打氣，不過信心不足的他射向正中，遭對方門將用腳擋出，令其球會及國家隊入球荒延長至10場，這亦是他近5次主射12碼中第3次失手。

縱然如此，球迷還是再次呼喊其名字，為這個上陣229場攻入87球的球會最佳射手打氣。領隊艾馬利（Unai Emery）賽後亦公開力撐愛將，強調屈堅斯「入球只是時間問題」，並表揚其跑動壓迫以及團隊貢獻。

維拉在今季英超開季以來，5戰僅得3和2負未嘗1勝，排在倒數第3，今仗歐霸打開勝利之門，對他們來說意義重大。