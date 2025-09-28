高級組銀牌︱北區中斷傑志今季全勝走勢　升班三季首度於盃賽晉級

高級組銀牌爆冷門，今季黑馬高力北區下半場3分鐘內連入兩球，以3：2戲劇性淘汰傑志，中止對手今季三戰全勝走勢，也是球會升班港超聯三季以來，第一次於盃賽晉級下一圈。



傑志開季三戰全勝，今場正選六名外援包括倒戈的肯迪，四位入籍兵慈英、比堤、祖連奴與王振鵬都擔正；至於北區今季聯賽曾爆冷擊敗大埔，由小將鍾凱文把關，陣中外援來自巴西與哥倫比亞，當中前鋒雲尼素斯已攻入3球。

北區外援雲尼素斯表現活躍。（袁志浩攝）

北區全隊踢得拚命 傑志先落後完半場前2：1反超前

這位巴西外援果然狀態甚佳，加上北區全隊踢得搏命，攔截逼搶絕無腳軟，40分鐘先開紀錄，利安度遠射被王振鵬撲出，雲尼素斯近門補中成1：0。

傑志如夢初醒，上半場補時階段連入兩球，比堤右路傳中，由阿祖安頭槌頂反方向入網；4分鐘後，黃浩然禁區內踢跌利安度，球證判罰十二碼，阿祖安操刀破門，個人梅開二度，傑志反超前2：1。

黃浩然禁區內踢跌利安度，球證判罰十二碼。（袁志浩攝）

北區下半場尾段連入兩球 爆冷勝傑志首度盃賽晉級

下半場踢到80分鐘，輪到北區博到十二碼，後備入替的古杜拉被利安度踢到，這位翼鋒親自射入，追成2：2。

而僅兩分鐘後，北區再由中鋒格蘭特門前頂成3：2，結果戲劇性淘汰傑志，2023至2024年球季升班港超聯以來，首次在盃賽晉級下一圈。

北區中鋒格蘭特門前頂入反超前一球。（袁志浩攝）

簡嘉亨：全隊渴望勝利，落後仍不想放棄

主教練陳志康特別讚揚球員鬥志高、行軍快，是反敗為勝的轉捩點，「他們的走動及把握力，決心大於一切。」

連續兩季效力北區的簡嘉亨稱，全隊都不斷跑，渴望勝利，即使落後仍不想放棄，「上年好容易失波，（領先下）突然失波，踢得好都無用。今季大家都好擔心，不想重複犯錯。」

北區主教練陳志康。（袁志浩攝）

主教練陳志康：透過訓練及心理調節減少低級失誤

去季北區多次在領先兩至三球下，最終被逼和甚至落敗，陳志康指，今季特別希望減少球員失誤，「去年失誤嚴重地多，也是低級失誤，今年透過訓練及心理調節，去減少這種情況。開心看到新氣象，防守上所有人都專注，是重大的改變。」

他又指，部份球員原本防守意識不高，慶幸都肯接受教練團要求，並希望不設奪冠目標，讓球員釋放壓力。簡嘉亨則稱，教練團給予球員信心，最為重要，「北區可以同任何球隊踢，不會縮後。」

簡嘉亨與隊友享受勝利的喜悅。（袁志浩攝）

大埔周六末段9人應戰 互射十二碼淘汰理文晉級

北區晉級後會於四強遇上大埔，賽事明年2月7或8日於旺角大球場上演。大埔昨日面對理文，雖然上半場憑添姆高夫斯基及伊高沙托尼建功，領先兩球在手，但換邊後艾華頓與巴科爾相繼入波，助理文追平。

大埔之後有大囍領紅被逐，但理文人數佔優下無法破門，加時大埔再有鍾偉強累積兩黃被罰出場，但九人應戰下大埔在互射十二碼階段，憑全場表現出眾的謝家榮救走兩個十二碼，終以總比數5：3晉級。