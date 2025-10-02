歐聯｜PSG作客巴塞隆拿反勝２：１

歐聯周三（ 10月1日）賽事，其中巴塞隆拿對巴黎聖日耳門（PSG）的賽事受到注目，結果在巴塞隆拿先開紀錄的情況下，由PSG以2：1勝出。



圖為2025年10月1日歐聯賽事，費倫托利斯（Ferran Torres）入球為巴塞隆拿打開紀錄 。（Reuters

上半場19分鐘，費倫托利斯（Ferran Torres）在拉舒福特（Marcus Rashford）助攻下，率先為巴塞隆拿打開紀錄 。於38分鐘，馬尤盧（Senny Mayulu）接應紐奴文迪斯（Nuno Mendes）傳球破網，兩軍半場打成1：1。

圖為2025年10月1日歐聯賽事，PSG的馬尤盧（Senny Mayulu）在上半場取得入球。 （Reuters）

下半場，巴黎聖日耳門於臨完場90分鐘，由後備上陣的干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）接應夏基美（Achraf Hakimi）傳球建功，以2：1反勝對手。

同日歐聯賽事結果

卡拉巴克2：0哥本哈根

聖基萊斯聯0：4 紐卡素

摩納哥2：2曼城

阿仙奴2：0奧林比亞高斯

巴塞隆拿1：2巴黎聖日耳門

利華古遜1：1 燕豪芬

多蒙特4：1 畢爾包

拿玻里2：1 士砵亭

維拉利爾2：2 祖雲達斯