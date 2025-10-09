世界盃外圍賽｜沙拿梅開二度　埃及提早一輪鎖定決賽周席位

利物浦球星沙拿（Mohamed Salah）在昨日（8日）的世界盃非洲區外圍賽梅開二度，助埃及以3：0輕取吉布提（Djibouti），提前一輪鎖定A組榜首，晉身2026年的美加墨決賽周，是他們事隔一屆後再次重返這個舞台。



沙拿率領埃及晉身2026世界盃決賽周。（資料圖片/Getty Images）

埃及今仗在卡薩布蘭卡的中立場出戰，開賽8分鐘便由艾達爾（Ibrahim Adel）接應傳中頂入先開紀錄。6分鐘後，沙拿接應馬莫特查斯古特（Mahmoud Trezeguet）妙傳近門撞入，為球隊奠定勝局。下半場比賽節奏減慢，沙拿在末段再憑一次禁區內精彩笠射錦上添花，梅開二度，助球隊鎖定勝局。

今季沙拿在利物浦的表現雖備受質疑，但他在國家隊依然保持高效表現，在外圍賽9場攻入9球，助埃及以7勝2和的不敗戰績，在餘下1輪的情況下拋離次席的布基納法索5分，提早出線。這是埃及史上第4度晉身世界盃決賽周（1934、1990、2018、2026），亦是繼摩洛哥及突尼西亞後，第3支確定出線的非洲球隊。

D組的佛得角（Cape Verde）在落後2球下逼和利比亞3：3，錯失提早出線機會，但只要在最後一輪取勝，仍能力壓喀麥隆取得首名；加納在I組以5：0大勝中非共和國，佐敦阿休（Jordan Ayew）貢獻1入球2助攻，只要最後一輪和波亦足以晉級。

由於世界盃決賽周擴展至48隊，今屆非洲區的名額由5個增至9個，外圍賽9個小組的首名均可直接晉級決賽周；而4支成績最佳的次名球隊則再爭奪1個跨洲份附加賽的資格。