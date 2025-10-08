港足作客孟加拉場地質素惹議　韋斯活被問入籍兵：球員都來自香港

香港足球代表隊周四（9日）晚作客孟加拉國家體育場，出戰亞洲盃外圍賽第三圈。不論是港隊的練習與比賽場地，場地質素都有改善空間，主教練韋斯活指球員會專注比賽，盡力爭取勝仗。



港足周一晚啟程往孟加拉，備戰今月第一場亞洲盃外圍賽，昨完成到埗後首節訓練。中場黃威透露酒店環境舒適、食物無大問題，情況比印度理想，但練習場地不佳，「可能剛下雨，草地好淋、有積水，這裏的天氣跟香港分別不太大，都很濕，但空氣污染更嚴重，需要注意一下。」

港隊昨日訓練場地質素一般。（HKFA）

主教練韋斯活在賽前記者會上也直言，比賽場地質素有改善空間，「孟加拉足總每日都使用這球場，這不太好，也不太道德。在今場比賽前，草地應該休養兩至三日，但他們選擇不這樣做。我不太肯定這是否符合規例，但我肯定這並不正確。雖然兩隊會在同一草地上比賽，但孟加拉在這裏辦了9天的集訓營，球員一定更熟悉場地。」他補充，港隊無法控制場地等因素，會專注做好自己。

港隊今在比賽場地練習。（HKFA）

孟加拉世界排名比香港低38位，但陣中擁有去年入籍、現效力英冠李斯特城的查祖利（Hamza Choudhury）。孟加拉在亞洲盃外圍賽第三圈曾逼和印度0：0，僅一球不敵新加坡。

被當地傳媒問到假如落敗會否感失望，韋斯活承認這場作客比賽並不易踢，「我不會太失落，兩支球隊都在進步，孟加拉的表現慢慢變得穩定。世界排名與此毫不相關，我們也曾輸給世界排名203位的列支敦士登，但對手一直與歐洲球隊比賽。」

韋斯活強調，雙方實力距離相差不太遠，而他深信即使孟加拉有查祖利，也不會帶來太大影響。「我們留意到他的能力，但足球是講團體而非個人，我們也會好好運用後備力量，有信心踢出一場好波，盡全力去取勝。」他更笑言，假如查祖利代表香港，也許只能踢後備。

港足主教練韋斯活（左）及中場余在言（右）。（HKFA）

當地記者也關心港隊入籍兵情況，提及巴西裔球員之外，也意外地提到日本裔球員，所指的可能是趙聡悟，但這位中場沒有入圍決選。韋斯活回應指，他只知道麾下所有球員都擁有香港護照，符合規例，「我們不比較球員來自哪裡，這並不重要，他們都來自香港。」

至於今天生日的余在言獲特別安排出席記招，他認為今次港隊身處亞洲盃外圍賽第三圈C組，同組對手實力十分平均，「各隊對壘都有意想不到的賽果，沒有一支球隊突圍而出。我們會爭取三分，因每一場都很重要。」

港足明晚作客孟加拉。（HKFA）

韋斯活補充，以自己過去執教球會為例，每場比賽平均取得兩分，足以成為聯賽冠軍，「這是一個只得6場的小型聯賽，如果我們主場贏波，作客有分落袋，就很足夠晉級下一圈了。我們當然每場都想贏，但今場打和也不錯，不會是非勝不可。」

港隊香港明晚10點會迎戰孟加拉，之後便回到主場，於10月14日於啟德主場館再戰孟加拉，目前港隊在小組錄1勝1和，僅次於新加坡排小組第二，今屆賽事只有小組首名可以晉級決賽周。