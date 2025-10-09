港足作客孟加拉免費直播連結　亞洲盃外圍賽力爭再出線

香港足球代表隊（港足）即將迎來亞洲盃外圍賽第三圈第三場比賽，周四（9日）香港時間晚上10時作客孟加拉，港台電視32台會免費直播今場賽事。



2027亞洲盃外圍賽第三圈

孟加拉 對 香港



日期：10月9日（星期四）

香港時間：晚上10時

地點：孟加拉達卡國家體育場

直播：港台電視32、港台網頁及「RTHK電視」APP同步直播



港台32台直播

港台獨家直播港隊作客孟加拉。（RTHK）

今次亞洲盃外圍賽第三圈，港隊與印度、新加坡及孟加拉同組，今仗為第三輪分組賽，港隊之前兩場分別作客與新加坡踢成0：0，及主場1：0擊敗印度，暫排小組第二位。

去年初港隊相隔56年重返亞洲盃決賽周，今屆力爭再次出線；在今屆賽制下，只有小組首名可以晉身決賽周。