港足作客孟加拉免費直播連結 亞洲盃外圍賽力爭再出線
撰文：袁志浩
出版：更新：
香港足球代表隊（港足）即將迎來亞洲盃外圍賽第三圈第三場比賽，周四（9日）香港時間晚上10時作客孟加拉，港台電視32台會免費直播今場賽事。
2027亞洲盃外圍賽第三圈
孟加拉 對 香港
日期：10月9日（星期四）
香港時間：晚上10時
地點：孟加拉達卡國家體育場
直播：港台電視32、港台網頁及「RTHK電視」APP同步直播
今次亞洲盃外圍賽第三圈，港隊與印度、新加坡及孟加拉同組，今仗為第三輪分組賽，港隊之前兩場分別作客與新加坡踢成0：0，及主場1：0擊敗印度，暫排小組第二位。
去年初港隊相隔56年重返亞洲盃決賽周，今屆力爭再次出線；在今屆賽制下，只有小組首名可以晉身決賽周。
港足出發孟加拉備戰亞洲盃外圍賽 球員擔心衛生：只用樽裝水刷牙香港隊波衫外套10.11發售 每款每人限購一件︱附銷售點地址亞洲盃︱港足決選兩鬥孟加拉 有中超兵落選 門將無班落仍入圍亞洲盃︱香港對孟加拉門票售罄 購票平台致歉：成功付款一定有飛港足與國內智能電動車合作 獲贊助逾100萬 任達華：入場撐港隊亞冠盃2︱東方不敵南定全外援陣 葉鴻輝冀獲十大傑青有助港足田徑U20東亞錦｜港足小將馬榕生雙線發展 密集日程中力求進步