傑志金信煜相隔21個月再戰頂級賽事　踢10分鐘仍入波：昨晚睡不着

效力傑志的前韓國國腳金信煜，相隔21個月再戰港超級別賽事，今（11日）為球會於聯賽盃後備上陣10分鐘內即取得入球，他暗示季後或會退役，但慶幸新教練給予他一個希望與機會，讓他可以繼續貢獻球隊。



今季恢復的聯賽盃改制下不再有外援限制，且在國際賽期間舉行，傑志在陳俊樂與祖連奴兩名港腳缺陣下，U22小將林柏燃與國援艾尼卡爾買合木提今季首度上陣。焦點落在「藍鳥」後備席上，前皇馬中場伊拿拉文迪於9月中加盟後首度入選比賽名單，前韓國國腳金信煜亦是今季第一次在港超級別比賽中獲納入大軍。

前皇馬中場伊拿拉文迪、前韓國國腳金信煜今季第一次在港超級別比賽中獲納入傑志大軍名單。（袁志浩攝）

流浪上半場多以長傳予伊巴謙及劉智樂快放，但同時頻頻越位，7分鐘伊巴謙中場線附近偷走羅梓駿腳下球，再推入禁區單刀，但他無法把握機會。傑志到上半場尾段攻勢愈見「入肉」，阿祖安扭過守衛後射得太正，倒戈的神田夢實近門又失機。

流浪上半場不時為傑志防線帶來威脅。（袁志浩攝）

神田夢實47分鐘射穿流浪門將「大細龍」，加上肯迪76分鐘近門抽入，讓傑志有空間讓後備上陣。「藍鳥」球迷由約70分鐘起，見金信煜開始到場邊熱身，已不斷高歌、「Wookie」聲此起彼落，結果金信煜於85分鐘後備入替。

金信煜後備入替取得入球。（袁志浩攝）

連同補時5分鐘在內，這位身高1.98米的韓籍中鋒只得近10分鐘的上陣時間，但他在臨完場前仍憑一次角球機會，前柱搶點頂入。金信煜入球後笑得開懷，跪在地上用手指向天，隊友也為他高興、一擁而上，而他也不忙身後的一眾球迷，走到對方面前「行大禮」致謝。最終傑志贏3：0，晉級四強對東區或九龍城的勝方，繼續爭取衛冕。

金信煜與隊友慶祝。（袁志浩攝）

年屆已37歲的金信煜2023年2月加盟傑志，當時揚言要打破亞冠入球紀錄，但最終一直養傷，上陣時間甚少，對上一次在港超級別賽事上披甲，已要數到2024年1月20日的菁英盃。相隔21個月再戰頂級比賽，並取得入球，他非常開心，「這種時刻我錯過得太多了，過往一年因為傷病，我沒有為球隊貢獻......」

金信煜向球迷「行大禮」。（袁志浩攝）

他透露自己一直保持耐性，盡力最到最好，「我對香港聯賽沒有足夠的認識及準備，這是我的錯。但新教練來到後，他給我機會及希望，所以我重拾動力，加上隊友和球會都很支持我，我也很感激一班球迷，他們甚至比我更期待。」

金信煜所談到的「希望」，是源於主帥卡迪朗賽前的一番話，他引述道：「教練問我是否想踢波，我說想。他再問：『你今天是否想入選比賽名單？』，我說：『如果你想的話，我可以』。但教練說：『不，是如果你想的話。』而我100%想比賽，老實說我昨天不太睡得着，但我準備得很充足。」

金信煜賽後用行動報答球迷支持。（袁志浩攝）

金信煜與傑志的合約直至2026年屆滿，他稱相信今季會是個人職業生涯最後一季，但仍希望有點貢獻。「隊內有三個中鋒：阿祖安、馬斐和我。我無法像阿祖安一樣跑動，但我高大、能夠跟守衛對抗、也能頂頭槌，這方面比他們優勝。我想幫助他們，也給球隊多一個選擇。」

傑志主帥卡迪朗。（袁志浩攝）

卡迪朗則表示，金信煜是他麾下的球員，且對方生涯過去的成就足證其能力，「聯賽盃容許多位外援上陣，他有一段時間沒有比賽，但他訓練表現良好，且嘗試做好一切可以做好的事，所以他獲得機會。」這位教練認為假如金信煜能爭取更好表現，成為隊中最好的6至7名外援，不排除再於聯賽亮相；而伊拿拉文迪的狀態則仍有待提升，上陣指日可待。