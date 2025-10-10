港足李小恆連入三球絕殺：勝仗十分重要　羅淑佩「睇到心臟病發」

香港足球代表隊作客孟加拉的亞洲盃外圍賽，憑李小恆補時11分鐘的入球絕殺對手，這位翼鋒今場後備上陣，個人連入三球，無疑是贏波功臣。



港足今場贏得驚險，一度領先兩球下，下半場補時第9分鐘被孟加拉追和，但外流中超山東泰山的李小恆於補時第11分鐘把握機會抽射破網，助球隊絕殺4：3，取得亞洲盃外圍賽重要勝仗，因港隊藉此三分升上榜首，在最終僅得小組首名可晉級下，出線形勢佔優。

就連文化體育及旅遊局局長羅淑佩也在社交平台表示：「4：3上榜首！真經典，睇到心臟病發！」她更呼籲球迷們入場，下周二晚啟德主場見。

李小恆演帽子戲法，補時絕殺孟加拉。（HKFA）

港隊作客全取三分。（HKFA）

去年入籍港隊的李小恆，近來在中超7場入3球，但他今仗個人上演帽子戲法，第一球衝入禁區撞射、第二球衝前搶分狂抽盡顯其速度優勢，奠勝球眼見面前皮球，毫不猶豫起腳窩利射入，則見其把握力。

這位贏波功臣賽後受訪時表示，雖然港隊曾經落後、被追和，但李小恆沒有放棄，「即使比賽多困難、對手從後追上，但我們仍然有能力再入波，因為這場勝利十分、十分重要，每組只有一隊可以出線，我們要贏下每一場。」