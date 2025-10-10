李小恆後備演帽子戲法　港足升榜首出線形勢佔優︱亞洲盃外圍賽

香港足球代表隊出戰亞洲盃外圍賽，香港時間周四（10日）晚作客孟加拉，港隊雖有安永佳早段誤頂入自己龍門，但上半場補時憑艾華頓追平，加上後備入替李小恆上演帽子戲法，4：3反勝孟加拉，升上小組榜首，下周二（14日）於啟德主場館再迎戰孟加拉。



今屆亞洲盃外圍賽第三圈只得小組首名可以出線，港隊與孟加拉、印度和新加坡同組，早前曾作客賽和新加坡0：0，又於主場1：0擊敗印度，賽前累積4分。

孟加拉世界排名第184位，比港隊低38位，但正選有現效力英冠李斯特城的查祖利（Hamza Choudhury），然而加拿大頂級聯賽的中場桑美（Shamit Shome）則先列後備。港足繼續由葉鴻輝把關，周緣德、鐘樂安、陳晉一與茹子楠鎮守後防，陳俊樂任防中，在費蘭度與孫銘謙缺陣下，中前場派尼高拉斯、余在言、祖連奴、艾華頓及安永佳。

港足作客孟加拉。（HKFA）

今場繼續有近百名香港球迷遠赴當地捧場，面對近兩萬名的主隊擁躉，透過直播仍能聽到他們的打氣聲。13分鐘，孟加拉左路搏得罰球，查祖利離門廿多碼直射，安永佳欲解圍卻誤頂入網，港隊落後0：1。

安永佳早段誤頂入港隊大門。（HKFA）

18分鐘，輪到港隊有罰球機會，艾華頓右路用左腳內彎射門，但皮球僅僅越楣而去。戰至24分鐘，茹子楠長傳放入禁區，祖連奴走空但心急第一時間頭槌攻門，結果在無壓力下頂斜。

39分鐘艾華頓右路個人突破，窄角度半傳半射，但港隊無人接應，皮球掠門而過。孟加拉主要由查祖利墮後控球及組織攻勢，拖慢主隊比賽節奏，但上半場補時階段，港隊靠一次角球混戰追平，孟加拉球員間有誤會，解圍時頂向後，造就艾華頓近門射入成1：1。

艾華頓為港隊追成1：1。（HKFA）

港隊下半場由近來在中超取得進帳的李小恆入替尼高拉斯，50分鐘孟加拉防線再次犯錯，艾華頓的傳送被孟加拉後衛封到，皮球改變方向慢流入禁區卻無人理會，李小恆衝前直射入網，港隊反超前2：1。

查祖利（左）主導孟加拉的猜傳節奏。（HKFA）

53分鐘陳晉一界外球掟入禁區，周緣德頭槌二傳，艾華頓插水式飛頂但中楣。74分鐘，艾華頓右路通對手「坑渠」地波傳中，李小恆搶點勁抽網頂，個人梅開二度。

84分鐘，葉鴻輝出迎接波與周緣德有誤會，結果甩手下被摩沙連近門射入，追近比分，葉鴻輝更因此受傷，需由擔架抬離球場。港隊補時9分鐘被追和3：3，但李小恆兩分鐘後「壓哨」窩利抽入，港隊最終贏4：3。

李小恆演帽子戲法，補時絕殺孟加拉。（HKFA）

同組另一場賽事，新加坡主場對印度，半場領先1：0，但印度少踢一人下臨完場前把握新加坡回傳犯錯，追成1：1平手，結果兩隊各得1分。

港隊取勝後得7分，反壓5分的新加坡升上榜首，分組賽已完成一半，港隊下周二會返回啟德主場館對孟加拉。