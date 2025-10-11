港足波衫引千人搶購 啟德銷售點惹混亂 球迷：足總已盡量滿足需求

香港足球代表隊下周二（14日）於啟德主場館對孟加拉國家隊，足總安排今（11日）再度發售港足波衫，在其中一個銷售點啟德零售館，引來近千人排隊搶購。



港足波衫今日上午11時於金鐘、啟德、沙田、旺角等銷售點再開售，當中啟德銷售點會「獨定」首度發售港隊外套。記者早上9時到達金鐘太古廣場，現場已有超過150人，部份球迷自備櫈仔排隊，職員需即場加設圍欄。

金鐘太古廣場有多名球迷等候港隊波衫開售。（袁志浩攝）

至於啟德零售館方面，上午約10時已有近500人排隊，至開售前一刻更多達約1000人，人龍分兩部份，一批在零售館內，但由於空間有限，其他球迷需在館外等候。

啟德零售館有近千人排隊搶購港隊波衫。（梁鵬威攝）

據了解，單是啟德銷售點會有超過2000件波衫、1000件風褸發售，在啟德排頭位的王先生是年僅16歲的中學生，他早上5時半已到達現場排隊，平時有入場觀看本地聯賽的他指，今次是第一次到現場搶波衫，「因為星期六方便搶，下周二亦會入場睇波。這是我第一次睇港隊，之前有看直播，但上次搶不到飛，相信今次有5萬人，氣氛會更好。」

王先生最終如願購買波衫及風褸，「好興奮、好開心。可是遲了7分鐘開賣，安排也有點混亂，職員本來說有兩條隊，用不同支付方法，但最終變成一條隊試衫，一條隊付款。」

年僅16歲的王先生5點半已到啟德。（梁鵬威攝）

另一位球迷朱先生亦投訴現場安排，他認為或會令原先排前方的球迷，最終或被後方的人搶走最後一件心頭好，「店內未隔開沒有排隊的顧客，容易有人混水摸魚，職員解釋想加快流程，但我不理解。」

被問到對足總賣波衫的安排有何意見，朱先生力撐足總，「我一直都不覺得有問題，之前數次發售，我都有排隊，3月時在旺角發售，其實肯去買的話，排完可以再買，貨量超過1個月，球迷間更擔心會否賣得完。」

朱先生認為足總銷售波衫的安排沒有問題。（梁鵬威攝）

他認為6月時港足波衫需求大增，只是因為啟德主場受到關注，「我前後已買了4、5件（港隊波衫），純粹看你肯不肯花時間，足總已盡量滿足需求，因商家不可能儲10000件貨，在生意角度不合理，難題賣不完要他們蝕本？所以不能預期每間鋪都賣，只能怪以往港隊波衫在Outlet 100元都沒人買，甚至在『救世軍』出現，這些都是前因後果，大家要理解。」

球迷羅先生希望球衣可在網上發售。（梁鵬威攝）

平日需要上班的球迷羅先生就稱，足總今次安排周六發售，安排已有改善，他認為多人撐港隊是好事，但希望有更多貨量，「外套可以每個銷售點都賣，最好網上發售吧。」