世界盃外圍賽｜夏蘭特演帽子戲法　挪威6戰全勝　繼續領先意大利

挪威在世界盃外圍賽勢如破竹，昨晚（11日）主場迎戰以色列，射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）大演帽子戲法，以5：0橫掃對手，繼續向決賽周大步邁進。



開賽僅5分鐘，挪威獲得12碼機會，夏蘭特操刀被以色列門將丹尼爾皮里斯（Daniel Peretz）撲出，惟因過早離開白界線需重射，夏蘭特射向另一邊又被撲出，未能先開紀錄。

世界盃外圍賽 挪威5：0以色列，夏蘭特兩度主射12碼被撲出。（Getty Images）

挪威仍然很快取得領先，在18分鐘藉傳中球導致對方球員擺烏龍，領先1：0。夏蘭特27分鐘接應直線殺入禁區，右腳冷靜射成2：0。以色列僅1分鐘後又再失守，門將嘗試解圍卻省中被夏蘭特力逼的隊友反彈入網，令比數拉開至3球。

下半場仍然是這個曼城神鋒的表演時間，他在63及72分鐘分別接應隊友傳中頂入，完成帽子戲法，挪威在主場輕鬆以5：0大勝。

25歲的夏蘭特在國際賽上陣46場攻入51球，成為史上最快達到國家隊50球里程碑的球員，超越英格蘭隊長哈利簡尼（Harry Kane）71場的紀錄。這亦是他第6次代表挪威時「戴帽」，距離C朗拿度與美斯的10次國際賽紀錄只差4次。

今仗過後挪威於I組6戰全勝，得失球高達+26，形勢大好。次席的意大利同日作客以3：1擊敗愛沙尼亞，少踢1場落後挪威6分，得失球為+7。

挪威將於11月13日主場迎戰愛沙尼亞，隨後在最後一輪決戰意大利，小組首名將可直接出線2026年美加墨世界盃決賽周。