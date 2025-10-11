港足｜葉鴻輝膝傷長唞　難忍激進網民刻薄言論　足總發文「守護」

香港足球代表隊（港足）隊長葉鴻輝，周四帶領港隊出戰亞洲盃外圍賽作客孟加拉比賽末段勇戰受傷，經檢查後證實前十字韌帶撕裂，需要長期養傷，餘下一仗港足主場迎戰孟加拉勢必要換人把關。

不過自葉鴻輝受傷後，網上有不少激進言論針對其表現，更有人指他「扮傷」、「霸住個位」等過份尖酸言論。除同期前港隊門將謝德謙不忍為其發聲外，足總今日亦在社交平台發帖，對葉鴻輝代表港隊逾百次功勞作出肯定。



葉鴻輝周晚於亞洲盃外圍賽作客孟加拉一役，在下半場末段一次出迎接球後落地受傷，需要以擔架輔助換出。當時落後2：3的港隊以謝家榮入替，最終港隊憑李小恒補時入球絕殺對手全取3分而回。

完場後球員列隊向遠道而來的球迷致謝，見「阿輝」由職員攙扶住，堅持向球迷鼓掌，翌晨返抵本港更以輪椅代步出抵港大堂。

葉鴻輝代表港足十五載 專業態度始終如一 寄語後輩對勝利有慾望

葉鴻輝完場後由職員攙扶，向香港隊球迷鼓掌致謝。（「香港力量」影片截圖）

葉鴻輝所屬球會東方，同日在社交平台表示，阿輝今早返港後即安排醫療團隊作出詳細檢查，經診斷後證實其十字韌帶撕裂，預計需要缺陣一段時間。

不過自阿輝勇戰受傷一刻開始，網上即有網民發表激進言論，除了指責他甩手累輸波，更有人指斥他「扮傷」，並指「第一次聽做龍門會斷韌帶」、「早些退休吧」、「霸住個位」等，言論刻薄令人側目。

網民針對葉鴻輝激進言論：

曾與葉鴻輝同期為港足把的退役門將謝德謙，周五在社交平台發文力撐阿輝，謝德謙寫道：「宏觀全世界守門員邊個球員未出過錯？係咪真對一個球員嘅容錯率要呢個比例？唔通真係要「一失足成千古恨」呢個道理去對待一位球員？」他又指葉鴻輝一直以來為港隊貢獻良多：「佢係唔同嘅比賽救過幾多次香港隊你地又唔記得咗？以我認識阿輝佢對比賽嘅執着遠超大家所想，咁多年好多球員有不同藉口唔出席香港隊比賽，但阿輝除咗有傷邊次唔出席？」

可能見外界反應激烈，足總今早亦在社交平台發文，「守護」葉鴻輝。「港隊隊長葉鴻輝於對孟加拉一役中不幸受傷，經診斷證實為前十字韌帶撕裂，預計需休養一段時間。多年嚟，佢為港隊守護過無數關鍵時刻。今次，就輪到我哋喺背後守護同支持你。作為唯一一位為港隊出戰超過一百場嘅球員，佢立下嘅汗馬功勞，日月可鑑——早已經成為香港足球歷史入面嘅一段傳奇。佢唔止係一名嘅守門員，更係代表住一代港隊精神嘅隊長。祝願隊長早日康復，重返球場，再次披上戰衣，為球隊繼續奮戰。」

預料下仗港足主場對孟加拉前，足總會補選一名門將入港隊。