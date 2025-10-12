英超｜森林戰績低迷9場不勝　待業戴治或取代普斯迪高古

英超球隊諾定咸森林戰績低迷，球會若決定「手起刀落」，將會優先考慮以待業中的英格蘭藉領隊戴治（Sean Dyche）取代普斯迪高古（Ange Postecoglou）。



普斯迪高古帥位日漸不穩。（資料圖片/Getty Images）

上月底，森林在各項比賽連續7場不勝，早已傳出普斯迪高普的帥位受到壓力。上周作客不敵紐卡素後，不勝走勢已增加至9場。英國《BBC》引述「可靠消息」指，54歲的戴治將成為球會其中一個優先考慮的人選。

森林連續9場不勝。（資料圖片/Getty Images）

戴治自今年1月離開愛華頓後一直待業，上周曾傳出可能執教格拉斯哥流浪，但據消息人士透露，他對該工作並不感興趣。相比之下，他的住處距離諾定咸較近、亦曾在青訓時期效力森林，吸引力明顯較大。若球會選擇以戴治成為新帥，將無需支付額外解約金。

英格蘭藉領隊戴治。（資料圖片/Getty Images）

不過，森林今季已曾辭退紐奴（Nuno Espirito Santo），若再炒普斯迪高古又要支付多一筆費用，財政影響仍是球會考慮因素之一。球會管理層將在近期評估形勢，決定是否更換領隊。