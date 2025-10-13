世界盃外圍賽｜法羅群島爆冷挫捷克　7戰4勝創歷來最佳成績

世界盃歐洲區外圍賽L組昨晚（12日）出現爆冷賽果，法羅群島在主場以2：1擊敗捷克，延續些微晉身附加賽的希望。



世界排名第136位的法羅群島今仗先由蘇連臣（Hanus Sorensen）遠射建功，捷克中場卡拉比克（Adam Karabec）一度追平，但主隊在81分鐘把握對方防線失誤，由馬田阿格拿臣（Martin Agnarsson）射入致勝一球，全取3分。

法羅群島近況不俗，接連擊敗直布羅陀及黑山，加上今仗力挫捷克，錄得3連勝。他們在小組中以12分（7戰4勝3負）暫列第3，僅落後第2位的捷克1分，仍有機會出線附加賽，惟他們最後一輪要作客榜首的克羅地亞，而捷克則只需要對6戰全敗的「魚腩部隊」直布羅陀。值得一提的是，法羅群島的3場敗仗都只是以1球之差落敗。

無論最後一輪賽果如何，這支來自人口只有約5.5萬、屬丹麥海外自治領地的球隊，今屆外圍賽獲得4場勝仗，已創造出他們的歷來最佳成績；若能奇蹟晉身決賽周，將成為史上人口最少的參賽隊伍。