足球｜舒米高：凱倫若有支援可一季入25球　批曼聯管理層架構混亂

曼聯名宿兼前門將舒米高（Peter Schmeichel）狠批母會管理層架構混亂，指現時太多人插手轉會決策，影響球隊穩定發展。他又力撐被外借至拿玻里的丹麥前鋒凱倫（Rasmus Højlund），認為只要獲得足夠支援，完全有能力每季攻入25球。



凱倫（左）及奇雲迪布尼（右）今季齊齊加盟拿玻里。（資料圖片/Getty Images）

凱倫今季在意甲榜首拿玻里上陣6場攻入4球，已追平去季效力曼聯時的整季英超入球數字。作為丹麥傳奇，舒米高在播客節目中力撐同鄉後輩，「他過去兩季在曼聯都缺乏支援，只要有像奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）及麥湯米尼（Scott McTominay）這類隊友，他的入球自然源源不絕。」他又重申：「我說了兩年半，凱倫是一名可以為曼聯一季攻入25球的射手，只要給他供應就可以。」

曼聯及丹麥名宿舒米高。（資料圖片/Getty Images）

「我不明白為何那兩個人會在拿玻里。沒有人比凱倫更熱愛曼聯，他10歲時已在筆記中寫下要為球會效力的夢想。球迷也很喜歡他，因為他為球隊付出了很多努力，從不抱怨。」

麥湯米尼（右）在拿玻里發揮出色。（資料圖片/Getty Images）

另一方面，他質疑曼聯今夏花費7000萬鎊（約7.3億港元）收購錫斯高（Benjamin Šeško）的決定，「當時我們需要的是防中與門將，而不是另一名前鋒。為什麼要帶來一個不需要的人？因為全球人才總監（衛維爾，Christopher Vivell）是來自RB萊比錫（錫斯高的前球會），他要帶來影響力。」

舒米高續稱：「在曼聯，有主教練阿莫林（Rúben Amorim）、（前）足球總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth），韋確斯（Jason Wilcox）是技術總監或什麼頭銜也好，然後又有一個影響力很大的全球人才總監，有很多人參與決定。在我的年代，領隊（費格遜）一個人做決定。現在每人都有自己的想法，如何建立一支穩定的球隊？」

曼聯全球人才總監衛維爾。（資料圖片/Getty Images）

他特別批評門將問題，「今季已有9個失球是因門將犯錯造成。當年我、雲達沙（Edwin van der Sar）或迪基亞（David de Gea）把關時，責任是替球隊多賺10分，而非白白送分。」