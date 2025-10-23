歐聯｜車路士5：1贏10人阿積士　熱刺作客0：0摩納哥

歐聯周三（22日）舉行聯賽階段第3輪賽事，其中車路士以5：1大勝阿積士；另一英超球隊熱刺則作客以0：0賽和摩納哥。



車路士對阿積士的賽事，上半場17分鐘，K泰萊（Kenneth Taylor）領紅被逐，阿積士少踢一人。1分鐘後，古維（Marc Guiu）在韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）助攻下入球，車路士先開紀錄。

至27分鐘，卡些度（Moises Caicedo）接應比諾傑坦斯（Jamie Gittens）傳球破網，助車路士擴大領先優勢。33分鐘，韋格賀斯（Wout Weghorst）操刀12碼建功，助阿積士打破僵局。至45分鐘，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）射入12碼。於補時階段，艾斯迪華奧（Estevao）亦操刀12碼建功。車路士半場領先4：1。

換邊後，泰列基佐治（Tyrique George）於48分鐘取得入球，車路士領先擴大至5：1，最終比賽亦以此比分完場。

2025年10月22日歐聯賽事，泰列基佐治（Tyrique George）於下半場取得入球 。（Getty Images）

同日歐聯賽事結果

畢爾包 3：1 卡拉巴克

加拉塔沙雷 3：1 波杜基林特

摩納哥 ０：０ 熱刺

阿特蘭大 ０：０ 布拉格斯拉維亞

拜仁慕尼黑 4：０ 布魯日

車路士 5：1 阿積士

法蘭克福 1：5 利物浦

皇家馬德里 1：０ 祖雲達斯

士砵亭 2：1 馬賽