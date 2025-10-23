劍擊U23亞錦賽｜何柏霖黃諾頤再奪雙冠　港隊續強勢兩日掃4金

亞洲U23劍擊錦標賽繼續在馬來西亞吉隆坡上演，首日連贏兩面金牌的香港隊，第二日繼續強勢，男子佩劍及女子花劍個人賽延續佳績，分別由何柏霖及黃諾頤封王稱后，為港隊再添兩金。



劍擊U23亞錦賽｜港隊首日摘2金1銀2銅 薛雅齊徐浤展稱霸男重女佩

香港隊在首日的U23亞錦賽已創下佳績，連掃2金1銀2銅，第二日賽事延續強勢。港隊女花派出符妤名﹑黃諾頤﹑吳佳蔚﹑梁雅蕾，4名女將一同打入8強。黃諾頤力克隊友梁雅蕾晉級4強，再輕取淘汰符妤名的哈薩克劍手入決賽，與另一港將吳佳蔚爭冠，結果黃諾頤以15：10勝出奪金。

男子佩劍方面，小組賽全勝的何柏霖晉級過程未受太大壓力，8強淘汰隊友謝匡泓，然後晉身決賽，再以15：10擊敗新加坡劍手Chan Phu Xien奪冠，另一隊友陳彥臻則獲得銅牌。

香港隊在今屆U23亞錦賽繼續無敵，第二日獲得2金1銀1銅，兩日累積4金2銀3銅，明日將上演男子花劍及女子重劍個人賽。

何柏霖。（亞洲劍協圖片）